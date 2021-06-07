أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الزمالك القادمة حتى نهاية الدوري، حيث نشرت لجنة المسابقات مواعيد المباريات المتبقية فى البطولة لجميع فرق الدوري المصري الذي سينتهي يوم 26 أغسطس 2021، وقررت اللجنة أن تُقام مباريات الأسابيع الثلاثة الأخيرة فى توقيت واحد وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة على البطولة أو التي تصارع من أجل النجاة من الهبوط.

ويحتل فريق الزمالك صدارة بطولة الدوري العام المصري حتى الآن بعد أن خاض 25 مباراة ومتبقي له 9 مباريات، ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 41 نقطة من 19 مباراة فقط وفى حالة الفوز فى جميع مبارياته يتصدر البطولة بفارق 4 نقاط عن الزمالك، ونستعرض فى السطور التالية مواعيد مباريات الزمالك المتبقية فى بطولة الدوري المصري حتى نهايتها فى 26 أغسطس المقبل.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة حتى نهاية الدوري

الخميس 17 يونيو: الزمالك مع أسوان فى الجولة 26 باستاد القاهرة.

الاثنين 28 يونيو: مصر المقاصة مع الزمالك فى الجولة 27 باستاد الجيش بالسويس.

الاثنين 5 يوليو: الزمالك مع غزل المحلة فى الجولة 28 باستاد القاهرة.

السبت 7 أغسطس: الاتحاد السكندري مع الزمالك فى الجولة 29 باستاد الإسكندرية.

الخميس 12 أغسطس: الإسماعيلي مع الزمالك فى الجولة 30 باستاد الإسماعيلية.

الأحد 15 أغسطس: الزمالك مع وادي دجلة فى الجولة 31 باستاد القاهرة.

18 أو 19 أغسطس: سيراميكا كيلوباترا مع الزمالك فى الجولة 32 باستاد السويس الجديد.

22 أو 23 أغسطس: الزمالك مع الإنتاج الحربي فى الجولة 32 باستاد القاهرة.

25 أو 26 أغسطس: البنك الأهلي مع الزمالك فى الجولة 34 باستاد بتروسبورت.

من خلال الجدول يتوقف الزمالك عن اللعب فى الدوري لمدة 32 يوم فى انتظار خوص الأهلي جميع مبارياته المؤجلة بسبب المشاركة فى بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021 ويواجه الزمالك فرق أسوان، مصر للمقاصة، غزل المحلة، الاتحاد السكندري، والإسماعيلي، ووادي دجلة، وسيراميكا كيلوباترا، والإنتاج الحربي، والبنك الأهلي بالترتيب.