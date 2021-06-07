موعد مباراة المغرب وغانا الودية القادمة الثلاثاء 2021/06/08 والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة المغرب وغانا في أطار التوقف الدولي من الموضوعات الهامة لدى الجماهير المغربية المحبة لمشاهدة منتخبها الوطني، والاطمئنان على جاهزيته قبل تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال العالم بقطر 2022 المجموعة التاسعة والتي تضم بجوار أسود الأطلسي منتخبات ” السودان، غينيا، غينيا بيساو”، يستضيف منتخب المغرب نظيرة منتخب غانا في مباراة ودية دولية على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالدار البيضاء، في الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، المباراة منقولة على قناة الرياضية المغربية، المباراة فرصة جيدة للمدير الفني لمنتخب المغرب وحيد خليلوزيتش للوقوف على مستوى اللاعبين أمام فريق قوي مثل المنتخب الغاني، وفيما يلي موعد اللقاء والقنوات الناقلة.

موعد مباراة المغرب وغانا الودية

الموعد : الثلاثاء الموافق 2021/06/08.

التوقيت العالمي غرينتش ” 19.00″.

المغرب، تونس، الجزائر : الساعة ” 20.00″.

مصر، السودان، ليبيا الساعة ” 21.00″.

السعودية، العراق، فلسطين، الكويت، قطر، البحرين، الأردن، اليمن الساعة “22.00”.

دولة الإمارات، سلطنة عٌمان الساعة “23.00”.

القنوات الناقلة مباراة المغرب وغانا

ALAOULE INTER HD. ARRIADIA 3.

التشكيل المتوقع للمنتخب المغربي في المباراة

أستبعد المدير الفني لاعبه المتميز حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي من المعسكر الحالي، لإعطائه قسط كافي من الراحة بسبب الإرهاق الذي تعرض له اللاعب من مباريات الدوري الإنجليزي، ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى ” ياسين بونو”.

الدفاع ” رومان غانم سايس، جواد يميق، أدم ماسينا، أشرف حكيمي”.

الوسط ” سفيان مرابط، سليم أملاح، أيمن برقوق، عادل تاعرابت”.

الهجوم ” يوسف النصيري، منير الحدادي”.

بطاقة مباراة المغرب وغانا

المباراة منتخب المغرب * منتخب غانا البطولة مباراة دولية ودية الموعد والتوقيت الثلاثاء 2021/06/08 التوقيت 20.00 بتوقيت المغرب، 21.00 بتوقيت القاهرة الملعب استاد ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله القنوات الناقلة القناة الرياضية الثالثة، القناة الأولى المغربية

مجموعة المغرب وغانا في تصفيات كأس العالم