نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سوريا وغوام اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة في تصفيات آسيا للمونديال في المقال التالي
المنتخب السوري يلاقي منتخب غوام في مباراة قوية يواصل بها مشواره في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم، حيث تخوض سوريا مبارياتها في التصفيات في الإمارات، ويقام موعد مباراة سوريا وغوام اليوم 7 يونيو 2021 في السادسة مساءا بتوقيت الشارقة، حيث يتواجد المنتخب السوري على صدارة ترتيب المجموعة الأولى متفوقا على باقي المنتخبات المتواجدة مع نسور قاسيون في نفس المجموعة، وهي منتخبات الصين، الفلبين، المالديف، وغوام، ويأمل رفاق نبيل معلول في مواصلة تحقيق الانتصارات، بعد ان حقق فوز عريض في الجولة الماضية ضد المالديف برباعية دون رد ليواصل التربع على صدارة الترتيب المركز الأول بالعلامة الكاملة.
سوريا ضد نيبال في واجهة قوية يامل فيها نسور قاسيون تحقيق الفوز السادس على التوالي متسلحا بمعنوايت مرتفعة بعدم تمكن من اكتساح المالديف في الجولة الماضية برباعية نظيفة تكفل محمود المواس بتسجيل هاتريك منها “هدفين من ركلتي جزاءط، وسجل آياز عثمان هدف آخر لسوريا من كلة جزاء، ليتمكن المنتخب السوري من اقتناص نقاط المباراة الثلاث، ليواصل نتائجه المبهرة في التصفيات التي خاض فيها ست مباريات، تمكن فيها من تحقيق الفوز في كافة مبارياتها ليحصد العلامة الكالمة 18 نقطة، ويليه أقرب منافسيه المنتخب الصيني برصيد عشر نقاط، وقد بدأت سورية مشوارها في التصفيات بملاقاة منتخب الفلبين خارج الديار، وحقق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يلاقي منتخب المالديف في الجولة الثانية، وحقق انتصار ثمين بهدفين سجلهما عمر السومة مقابل هدف وحيد، ثم التقى مع منتخب غوام، وتمكن من اكتساحه برباعية دون رد، ثم حقق انتصار ثمين ضد المنتخب الصيني بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق الفوز في آخر مبارياته في التصفيات ضد المنتخب الفلبيني بهدف دون ردن واخيرا انتصاره ضد المالديف.
منتخب غوام يدخل مباراته ضد سوريا ساعيا للخروج بأقل الخسائر من المباراة في ظل تواجد الفريق حاليا في ذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط، حيث خاض ست مباريات في التصفيات تلقى الخسارة فيها جميعا ومنها مباراته ضد المنتخب السوري التي انتهت بخسارة ثقيلة لغوام برباعية نظيفة تكفل عمر السومة بتسجيل هارتيك منهان ولكنه غائب عن صفوف سوريا بداعي الإصابة التي أبعدته عن مباراة سوريا الماضية ضد المالديف، كما سيغيب كلا من عمرو ميداني وإبراهيم عالمة عن صفوف نسور قاسيون اليوم بسبب الإيقاف، وقد تلقت غوام الخسارة في آخر مبارياتها بسبعة أهداف دون مقابل.
ترتيب مجموعة سوريا في تصفيات كأس العالم
موعد مباراة سوريا وغوام اليوم
- 4:00 توقيت مصر.
- 5:00 توقيت مكة المكرمة، سوريا، والكويت.
- 6:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.
القنوات الناقلة لمباراة سوريه وجزر المالديف
- الكأس الثانية المفتوحة بتعليق مصطفى ناظم.
- عبر قناة سوريا دراما بتعليق عبد الله مروح.
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