موعد مباراة الأردن ونيبال اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة مجانا وترتيب المجموعة

المنتخب الأردني يواجه نيبال اليوم الإثنين الموافق 7 يونيو 2021 في مباراة تقام على ستاد جابر الاحمد الدولي بالكويت في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لكأس العالم، وكأس آسيا، والتي تشهد مباراة أخرى في نفس المجموعة تجمع منتخب استراليا ضد منتخب تايوان، حيث يتواجد المنتخب الاسترالي في صدارة جدول الترتيب للمجموعة بفارق خمس نقاط عن كلا من المنتخب الكوتي صاحب المركز الثاني، والمنتخب الاردني صاحب المركز الثالث بنفس رصيد نقاط الكويت التي خاضت مباراة اكثر من استراليا والاردن، ولكنها لن تلعب في الجولة الحالية ليتساووا جميعا في عدد المباريات، وسينطلق موعد مباراة الأردن ونيبال اليوم في الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وعمان.

المنتخب الأردني يامل في العودة لمسار الانتصارات على حساب النيبال بعدما حاد عن ذلك المسار في مباراته الودية الأخيرة التي خاضها ضد المتخب الفيتنامي وديا، حيث اختتم النشامى مبارياتهم الودية بتعادل بهدف لكل فريق ليواصل الابتعاد عن الانتصارات قبل خوضه مبارياته المتبقية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، وكأس آسيا، حيث لعب قبلها مباراة ودية ضد منتخب الإمارات، انتهت بفوز كاسح للأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل أهداف الإمارات كلا من كوريا، خليل الحمادي، وعلي مبخوت “هاتريك”، بينما تكفل عدي الصيفي بتسجيل هدف النشامى الوحيد في المباراة.

منتخب النشامى يأمل في استعادة ذاكرة الانتصارات التي كان آخرها تمكنه من تحقيق الفوز خارج ملعبه أمام المنتخب البحريني في المباراة التي أقيمت على ستاد البحرين الوطني في إطار ودي، حيث سيطر التعادل السلبي على المباراة حتى تمكن المنتخب المنتخب الأردني من تسجيل هدف التقدم في منتصف الشوط بهدف من رأسية رائعة من بهاء فيصل أودعها الشباك ببراعة، وانتهى الشوط الأول بذلك الهدف، وفي الشوط الثاني نجح يوسف الرواشدة في تسجيل الهدف الثاني للنشامى بعد مرور سبع دقائق مستغلا عرضية متقنة من الجانب الأيمن أودعها الشباك ببراعة، وقبل نهاية المباراة بحوالي ربع ساعة تحصل المنتخب البحريني على ركلة جزاء تكفل محمد الرميحي بتسجيلها ليقلص الفارق، لتنتهي نتيجة مباراة الأردن والبحرين بهدفين مقابل هدف.

المنتخب الأردني تمكن بانتصاره وقتها ضد شقيقه البحريني من مواصلة الانتصارات بعد الفوز الذي حققه في آخر مبارياته وديا أمام شقيقه اللبناني بهدف دون رد سجله موسى التعمري، ليتمكن النشامى من العودة لتحقيق الانتصارات من جديد بعد غياب دام ثلاث مباريات كانت جميعا ودية، وتلقى فيها الخسارة أمام طاجيكستان بهدف دون رد، ثم أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، قبل التعادل مع المنتخب العماني سلبيان وتمتلك الأردن حاليا عشر نقاط في رصيدها جمعتها من خوض خمس مباريات في التصفيات تمكنت فيها من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادلت في مباراة، وخسرت مباراة وحيدة، والفريق حقق الفوز ضد النيبال في مباراة الذهاب بثلاثة دون رد تكفل بتسجيلها كلا من احمد العرسان، فراس شلبياية، وبهاء فيصل، ويتواجد المنتخب النيبالي في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد ست نقاط جمعها من خوض ست مباريات في التصفيات حقق فيها انتصارين، وخسر أربع مباريات.

ترتيب مجموعة الاردن في تصفيات آسيا لكاس العالم

موعد مباراة الأردن ونيبال اليوم

7:00 توقيت مكة المكرمة، الأردن، الكويت، العراق، وفلسطين.

8:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الاردن ضد النيبال