في جائزة أذربيجان الكبرى: بيريس يحرز فوزه الثاني في مسيرته بعد نهاية دراماتيكية

باكو – أ.ف.ب: أفاد سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس على أكمل وجه من النهاية الدراماتيكية لسباق جائزة أذربيجان الكبرى، الجولة السادسة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، كي يحقق في باكو الفوز الثاني في مسيرته.

وأفاد ابن الـ31 عاماً من سوء طالع زميله الهولندي ماكس فيرستابن الذي كان في طريقه للفوز قبل أن تتعرض سيارته لانفجار في إطارها الخلفي، كي يخطف الانتصار. وكان فيرستابن في طريقه لتحقيق فوزه الثاني توالياً، لكن الكارثة وقعت قبل خمس لفات على النهاية، ما أدى الى إيقاف السباق ومن ثم الاصطفاف مجدداً على خط الانطلاق لخوض اللفتين الأخيرتين.

وحافظ بيريس على الصدارة وحقق فوزه الأول مع فريقه الجديد ريد بول والثاني في مسيرته من أصل 197 انطلاقة بعد الذي حققه في السباق قبل الأخير العام الماضي في الصخير مع فريقه السابق رايسينج بوينت.

ولم يكن فيرستابن الضحية الكبرى الوحيدة، بل فرط بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بفرصة استعادة الصدارة من الهولندي وأهدر أقله المركز الثاني حين أخطأ في الكبح عند المنعطف الأول بعد إعادة الانطلاق خلال محاولته تجاوز بيريس، فأنهى السباق في المركز الخامس عشر.

وسمح هذا الأمر لبطل العالم السابق الألماني سيباستيان فيتل في وضع فريقه الجديد أستون مارتن على الدرجة الثانية لمنصة التتويج، فيما شغل الثالثة الفرنسي بيار جاسلي (الفا تاوري).

ورأى بيريس الذي حل ثالثاً في أذربيجان عامي 2016 و2018، أن ما حصل “طبيعي في باكو، الأمر جنوني” في هذا السباق الذي شهد تتويج بطل خامس مختلف في خمسة سباقات أقيمت حتى الآن.

وفاز مرسيدس بثلاث من السباقات الخمسة حتى الآن على حلبة باكو (الألماني نيكو روزبرغ عام 2016 تحت تسمية جائزة أوروبا الكبرى وهاميلتون عام 2018 وبوتاس عام 2019).

لكن في كل مرة كان هناك فائز مختلف (فاز الأسترالي دانيال ريكياردو عام 2017)، وكرس بيريس هذا الأمر ليصبح البطل الخامس في هذا السباق الذي غاب عن روزنامة 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وبعدما عوض خيبة أمله عدم خوض سباقه البيتي في موناكو الذي أنهى تجاربه التأهيلية في المركز الأول، لم يستفد سائق فيراري شارل لوكلير من انطلاقه من المركز الأول وأنهى السباق رابعاً، في حين جاء زميله الجديد الإسباني كارلوس ساينس ثامناً وسائق مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز الثاني عشر بعدما انطلق عاشراً.