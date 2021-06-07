الهلال السعودي تلقى عرضا من ناد قطري لشراء عقد جوميز

د.ب.أ: ذكر تقرير إخباري أن إدارة نادي الهلال السعودي تلقت عرضا شفهيا من ناد قطري يرغب في شراء المدة المتبقية من عقد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، ليرحل عن الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

وأوضحت صحيفة “الاقتصادية” السعودية أن “إدارة الهلال أرجأت الرد على العرض بالرفض أو القبول إلى حين تسلم التقرير النهائي من المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم”.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر المقربة من النجم الفرنسي قوله إن اللاعب يرغب في تمديد عقده عاما إضافيا مع الهلال بعد أن مددت له الإدارة لمدة عامين مطلع الموسم الماضي، أو الانتقال إلى ناد آخر بعقد يمتد لعامين، حيث سيعلن اعتزاله اللعب في 2023، ولا سيما أن استمراره مع الهلال حتى الموسم المقبل سيضعف من فرص انتقاله لأي ناد آخر لتمثيله عاما واحدا فقط.

بينما ذكر برنامج “الحصاد الرياضي” أن إدارة الهلال قررت استمرار جوميز وكاريلو مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل 2021 / 2022.

وأكد النجم الفرنسي في تصريحات إعلامية أدلى بها مؤخرا أنه مستمر مع الهلال وملتزم بنهاية عقده الممتد حتى نهاية الموسم المقبل في يونيو 2022.

وكانت تقارير ربطت مؤخرا اسم جوميز بالرحيل عن الهلال وذلك بعد نهاية الموسم، ومع تعاقد النادي مع المالي موسى ماريجا قادما من بورتو البرتغالي.

وانضم جوميز إلى الهلال قادما من جالطه سراي التركي في صيف عام 2018، بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2022. وأنهى النجم الفرنسي موسم 2020 / 2021 محتلا صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 24 هدفا.

وتوج جوميز مع الهلال بلقب دوري المحترفين مرتين ولقب كأس الملك مرة واحدة بالإضافة للفوز بدوري أبطال آسيا والمشاركة في كأس العالم للأندية عام 2019 في قطر.