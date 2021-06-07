اليوم منتخبنا الأولمبي يجرب نفسه أمام البحرين

ضمن معسكر المنامة

يجرب منتخبنا الوطني الاولمبي اليوم نفسه للمرة الثانية امام نظيره المنتخب البحريني ضمن معسكر المنتخب الحالي بالعاصمة البحرينية المنامة وذلك ضمن برنامج اعداد المنتخب للمشاركة في عدد من المنافسات؛ منها دورة التضامن الاولمبي بتركيا والمقرر اقامتها في سبتمبر المقبل والتصفيات الاسيوية في شهر اكتوبر المقبل.

ويسعى المنتخب من خلال هذه التجربة الى الاستفادة بشكل اكبر من هذا المعسكر وتصحيح الاخطاء التي وقع بها في المباراة الاولى امام البحرين وخسرها بنتيجة هدف دون مقابل وعمل الجهاز الفني للمنتخب خلال اليومين الماضيين على التحضير بشكل افضل للقائمة الرئيسية التي ستدخل مباراة اليوم وكذلك تجريب عدد اكبر من اللاعبين للاستفادة الفنية، حيث عمل الجهاز الفني خلال معسكر البحرين على تجهيز جميع اللاعبين بالصورة المثالية وتطوير مستواهم الفني سعيا من اجل الاعداد الامثل للاستحقاقات القادمة.

ويستمر معسكر المنتخب الوطني حتى يوم 9 من الشهر الحالي وضمت بعثة المنتخب الوطني كلا من : محمد العلوي و وليد المسلمي وعمر الصوطي ومن (السيب )عصام بن خميس المخزومي وفيصل بن علي الحارثي وعوض بن محمد الشحري و حسين بن سعيد الشحري ( ظفار ) وفهد بن عادل بيت عبيدان وفراس الصوري ( الاتحاد) وجاسم بن محمد التوبي ( النصر ) وعيسى بن خلفان الناعبي ( مسقط) وقاسم بن مبارك آل مبارك ( نادي عمان ) ومؤيد البلوشي وفهد بن مسعود الهاجري ( النهضة ) وإسلام بن سالم الهنائي (عبري ) وإبراهيم بن يوسف الراجحي ( العروبة ) والبراء بن خالد المعولي ( الشباب) ومحمد بن سعيد البريكي، ومروان بن عبدالله آل عبدالسلام وهاني بن خلفان القرطوبي ( صحم ) وهاني بن طالب النعيمي ( صحار) ومصعب بن حمد المعمري ( الرستاق ) ويوسف بن ناشر المالكي وعبدالله بن محمد البلوشي ( السويق) و يحيى بن حمود الهديفي (بهلاء) .