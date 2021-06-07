بركات الحارثي ومزون العلوية يتجهزان للعودة إلى مسقط

فيما ينتظر الاتحاد موافقة الوزارة للبطولة العربية

ينتظر الاتحاد العماني لالعاب القوى الموافقة النهائية من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للمشاركة في البطولة العربية لالعاب القوى المقرر اقامتها خلال الفترة من 16 الى 20 من الشهر الحالي بتونس بعد توقف طويل لهذه البطولة وكذلك لمشاركات المنتخب الوطني لالعاب القوى في البطولات الخارجية بسبب جائحة كورونا.

وكان الاتحاد العماني لالعاب القوى قد بعث برسالة الى الوزارة من اجل الحصول على الموافقة لهذه المشاركة قبل أيام معربا فيها عن أهمية المشاركة في البطولة والتي لم يغب عنها المنتخب خلال السنوات الماضية وحقق خلالها العديد من النتائج الطيبة وخاصة من قبل منتخب السرعة وكذلك أهميتها من اجل إعداد المنتخب بالصورة المطلوبة استعدادا للاستحقاقات القادمة من البطولات القارية والدولية.

وتضمت قائمة مشاركة المنتخب في البطولة العربية خلال التقرير المرفوع الى الوزارة بعدد المسابقات التي ستشارك بها السلطنة وهي في مسابقة السرعة ومسابقة الوثب وتتضمن مسابقات السرعة في 100 متر و200 متر والتتابع 4×100 ويملك المنتخب رصيدا جيدا من النتائج الجيدة في مسابقة التتابع وكذلك تضمن التقرير المشاركة في مسابقة الوثب.

وضمت القائمة المرفوعة للمشاركة في البطولة العربية لمنتخب السرعة كلا من بركات الحارثي وراشد العاصمي وحسين حاتم وعلي البلوشي وسمير الريامي ومحمد السعدي والعداءة مزون العلوية، فيما ضمت قائمة لاعبي منتخب الوثب كلا من سالم الرواحي وسالم اليعربي.

ويسعى المنتخب من خلال هذه المشاركة الى التواجد من جديد في البطولات العربية وكذلك التواجد على منصات التتويج التي لم يغب عنها كثيرا في هذه البطولة وخاصة لمنتخب السرعة الذي كان له حضور جيد في المشاركات السابقة.

ومن جهة أخرى يسعى كل من بركات الحارثي ومزون العلوية للعودة الى السلطنة بعد معسكر طويل للمنتخب في تركيا خلال الفترة الماضية ومن المقرر ان ينتهي المعسكر يوم 13 من الشهر الحالي، بحث خلاله كلاهما عن ارقام تأهيلية للتواجد في أولمبياد طوكيو ولم يتمكن حتى الان العداءان من الحصول على تلك الأرقام رغم المستوى الجيد الذي ظهرا عليه، خاصة بركات الحارثي الذي خاض ثلاث تجارب خلال المعسكر سجل افضل رقم بزمن قدره 10.33 ثانية في التجربة الثانية له ويحتاج الحارثي الى رقم قدره 10.05 ثانية للتواجد في أولمبياد طوكيو.

وسوف تكون المشاركة في البطولة العربية محطة أخرى للحارثي والعلوية في حال مشاركتهما للبحث عن الرقم التأهيلي الأولمبي وستكون الفرصة مواتية لكليهما من حيث تواجد ابرز العداءين العرب في هذه البطولة وفي حال عدم المشاركة ستكون مهمة البحث عن تجارب أخرى صعبة بسبب شح البطولات والتجارب.