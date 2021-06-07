القنوات المجانية الناقلة المباريات قطر وعمان، يشهد ملعب جاسم بن حمد اليوم مباراة قوية تجمع بين منتخب قطر ومنتخب عمان في مباريات كأس العالم لكرة القدم ضمن منافسات التصفيات لكأس العالم الآسيوي 2022 حيث يتواجد منتخب قطر في المركز الأول وسوف تكون هذه المباراة ودية بالنسبة للفريق، بينما المنتخب العماني يرغب في زيادة نقاطة لإمكانية صعوده ويحرص كل من الفريقين لخطف المباراة للحصول على ثلاث نقاط جديدة تضاف إلى رصيدهم من النقاط.

القنوات المجانية الناقلة لمباريات قطر وعمان من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

سوف تنطلق صافرة الحكم اليوم الأثنين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، سوف تتمكن من مشاهدة مباراة قوية وممتعة بين منتخب عمان ومنتخب قطر على قناة مجانية ومفتوحة حيث تذاع المباراة في قطر على قناة bein sports المفتوحة، على تردد 11566 أفقي على قمر العرب سات،وتقدم القناة أستوديو تحليلي بمشاركة نجوم التحليل الكروي الرياضي في الخليج العربي وآسيا.

مباراة عمان وقطر وترتيب المجموعة.

يتقدم الفريق العناني في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات فاز منهم على 6 مباريات وتعادل بمباراة واحدة ولم يخسر فريق قطر بأي مباراة، بينما يحتل منتخب عمان الموكز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة من 5 مباريات حيث أنة فأر ب 4 مباريات وهزم في مباراة واحدة، وهنا يستعد المدير الفني القطري فيليكس سانشيز لقيادة المنتخب لآخر مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب عمان حيث يرغب الفريق العماني بفوز المباراة بعد فوزة على أندونيسيا في المباراة الأخيرة بثلاث أهداف مقابل هدف وأحد، وأنتهت آخر مباراة بين المنتخبين بفوز قطر بهدفين مقابل هدف سوف نشاهد ونستمتع بمشاهدة مباراة قوية تجمع بين الفريقين بأعلى جودة بدون تقطيع أو تشويش.