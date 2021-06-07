بلجيكا ونيذرلاندز وإنجلترا تتفوق وديا تحضيرا لكأس أوروبا

بروكسل ــ أ.ف.ب: توّجت بلجيكا استعداداتها للمشاركة في بطولة كأس أوروبا 2020 التي تنطلق الأسبوع المقبل، بانتصار ودّي على كرواتيا 1-صفر في العاصمة بروكسل، فيما فازت نيذلاندز على جورجيا 3-صفر، وإنجلترا على رومانيا بهدف نظيف. وسجل مهاجم إنتر الإيطالي روميلو لوكاكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38 بعدما مهد له لاعب ليون جايسون ديناييه كرة بالرأس داخل منطقة الجزاء، فسددها مباشرة في الشباك.

وتأمل بلجيكا المدجّجة بالنجوم أمثال لوكاكو، كيفن دي بروين وإدين هازار في انتزاع لقب كبير أوّل عندما تخوض كأس أوروبا المقبلة في كرة القدم.

ووقعت الدولة المصنّفة أولى عالميا راهنا، في مجموعة مقبولة تضمّ روسيا والدنمارك والمبتدئة فنلندا. ويأمل الشياطين الحمر بقيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس تكرار الرحلة المميزة في مونديال 2018، عندما حققوا أعلى نتيجة في تاريخهم بحلولهم في المركز الثالث. في مباراة ودية أخرى، فاز منتخب نيذرلاندز على نظيره الجورجي بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها ممفيس ديباي (10 من ركلة جزاء)، فوت فيجهورست (55)، وراين جرافينبيرخ (76).

وبعد سبع سنوت من مشاركتهم الأخيرة في بطولة كبرى، يتوق أبناء نيذرلاندز لخوض كأس أوروبا في كرة القدم، حالمين باستعادة أمجاد التتويج بنسخة 1988 الوحيدة في سجلهم التاريخي. بعد حلوله ثالثا في مونديال البرازيل 2014، لم يظهر منتخب نيذرلاندز في كأس العالم أو كأس أوروبا.

لكن هذه المرة تخطى التصفيات بعد حلوله وراء ألمانيا بفارق نقطتين. وفي النهائيات المقبلة، وقع بمجموعة سهلة تضم النمسا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية، حيث سيخوض مبارياته على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام.

من جهته، حقق منتخب إنجلترا فوزا صعبا على رومانيا 1-صفر، بهدف سجله ماركوس راشفورد من ركلة جزاء في الدقيقة 68. وتملك إنجلترا فرصة ذهبية للذهاب بعيدا نحو لقب كأس أوروبا كرة القدم، عندما تخوض مبارياتها في دور المجموعات والأدوار الإقصائية على أرضها في نسخة موزعة بين 11 مدينة قارية.

وفي مباريات ودية تحضيرية أخرى، فازت الدنمارك على البوسنة 1-0، اسكتلندا على لوكسمبورج بالنتيجة ذاتها، فيما خسرت النرويج أمام اليونان 2-1.