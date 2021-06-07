الولايات المتحدة بطلة النسخة الاولى لكونكاكاف بفوز مثير على المكسيك

دنفر – أ.ف.ب: تُوجت الولايات المتحدة بلقب النسخة الاولى من دوري أمم الكونكاكاف لكرة القدم، بفوزها المثير 3-2 على المكسيك في دنفر بعد التمديد الذي شهد تسجيل كريستيان بوليسيك هدف الفوز من ركلة جزاء وتصدي الحارس البديل لأخرى في الدقيقة الاخيرة. عاد المنتخب الاميركي من تأخر مرتين في النتيجة، 1-صفر و2-1، ليفرض شوطين اضافيين بفضل هدف التعادل لويستون ماكيني لاعب يوفنتوس الايطالي في الدقيقة 82. سجل بوليسيك المتوج أخيرًا مع تشلسي الانجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا هدف التقدم للولايات المتحدة من ركلة جزاء في الدقيقة 114 بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد.

وفي الدقيقة الاخيرة من الشوط الاضافي الثاني، تصدى حارس كلوب بروج البلجيكي إيثان هورفاث، الذي دخل بديلا لحارس مانشستر سيتي الانجليزي زاك ستيفن في الدقيقة 69 بسبب اصابة في قدمه، لركلة جزاء أندريس جواردادو لاعب ريال بيتيس الاسباني (120)، بسبب لمسة يد على مارك ماكينزي. قال هوفارث بعد الفوز “لا أجد الكلمات صراحة. إذا كنت على مقاعد البدلاء كحارس مرمى، لا تتوقع أن تشارك في المباراة. تراودني الكثير من المشاعر. إنها لحظة رائعة لي ولبلدتي في دنفر”.

وكان الارجنتيني تاتا مارتينو، مدرب المكسيك قد طرد من اللقاء بعد أن وقف إلى جانب الحكم البنمي جون بيتي ووضع ذراعه حوله عندما كان يرى على الشاشة الخطأ الذي ارتكبه كارلوس سالسيدو على بوليسيك في المنطقة.

أدى قرار منح ركلة الجزاء للمنتخب الاميركي لغضب الجماهير المكسيكية التي بدأت ترمي السلع على أرض الملعب.