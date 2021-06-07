أوجييه يعزز صدارته بفوز ثالث للموسم برالي سردينيا

اولبيا – أ.ف.ب: عزز الفرنسي سيباستيان أوجييه، الباحث على متن تويوتا ياريس عن لقبهم العالمي الثامن قبل الاعتزال، صدارته لترتيب بطولة العالم للراليات بتحقيقه فوزه الثالث هذا الموسم من أصل خمس جولات، بعدما أنهى رالي سردينيا الإيطالي في المركز الأول.

وتوج ابن الـ37 عاماً برالي سردينيا للمرة الرابعة في مسيرته، وعزز عدد انتصاراته بالفوز الـ52 في مسيرته، بعدما تقدم في نهاية الجولة الخامسة للموسم على زميله في فريق تويوتا الوليزي إلفين إيفانز الفائز بالجولة السابقة في البرتغال.

وأنهى أوجييه الذي كان يعتزم الاعتزال في نهاية الموسم الماضي المقتضب بسبب تداعيات فيروس كورونا لكنه أرجأ الأمر لما بعد الموسم الحالي، المراحل الـ20 الخاصة متقدماً بفارق 46 ثانية على إيفانز، فيما جاء البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) ثالثاً بفارق 1,05,2 دقيقة عن بطل العالم.

وانتزع الفرنسي صدارة الرالي السبت بعد انسحاب الإستوني أوت تاناك في المرحلة الخاصة الثانية عشرة، في طريقه للفوز بالرالي.

وعزز أوجيه الذي حل ثالثاً في البرتغال وخرج من رالي أركتيك الفنلندي من دون نقاط فيما فاز في مونتي كارلو وكرواتيا، صدارته للترتيب العام بعدما رفع رصيده الى 106 نقاط أمام زميله إيفانز الذي يملك 95 نقطة.

وبعدما أجبر على تنظيف المسار في اليوم الأول الجمعة لأن كان أول المنطلقين نتيجة دخوله الرالي وهو في صدارة الترتيب العام، عرف أوجييه كيف يتعامل مع صعوبات الطرقات الحصوية لسردينيا وانقض على الصدارة بعدما أفاد على أكمل وجه من مشاكل سائقي هيونداي تاناك والإسباني داني سوردو الذي كان ضحية حادث في المرحلة الخاصة الخامسة عشرة.

وقبيل انطلاق المرحلة العشرين الأخيرة الاستعراضية وصعوده الى منصة التتويج للمرة الثامنة والثمانين في مسيرته، قال أوجييه “حتى اللحظة، نحن نقدم نهاية أسبوع مثالية. قمنا بكل ما بإمكاننا فعله، والآن علينا إنهاء العمل”.

وينتقل السائقون والفرق بعد الرالي الإيطالي الى إفريقيا لخوض رالي سافاري كينيا الذي يعود لروزنامة بطولة العالم للمرة الأولى منذ 2003 وسيقام بين 24 و27 الحالي في نيروبي.