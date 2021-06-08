مباراة تونس والجزائر الودية منقولة على الوطنية الأولى

ستنقل القناة الوطنية الأولى المباراة الودية التي تجمع منتخبنا التونسي مع نظيره الجزائري. المباراة تدور يوم الجمعة 11 جوان الحالي بملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة 20:30.

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