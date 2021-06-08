الأكاديمية الأولمبية العُمانية تنظم دورة إدارة واستضافة الأحداث الرياضية

انطلقت صباح أمس دورة إدارة واستضافة الأحداث الرياضية التي تنظمها الأكاديمية الأولمبية العُمانية “عن بُعد” وتستمر حتى يوم غد، وذلك في إطار تمكين المعنيين باستضافة الأحداث الرياضية في الهيئات الرياضية من نقل المعرفة في تصميم وإدارة وتنظيم الأحداث الرياضية المختلفة إلى ممارسات تسهل عليهم استضافة الفعاليات الرياضية والتميز في تصميمها وتنفيذها وإخراجها من خلال الموارد المتاحة.

حاضر في الدورة الدكتور عبدالرحيم بن مسلم الدروشي أستاذ مساعد في الإدارة الرياضية وسيـاسات الرياضية بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس، وبمشاركة15 موظفًا من اللجنة الأولمبية العُمانية والاتحادات واللجان الرياضية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب ومنتسبي الرياضة العسكرية.

وتشتمل الدورة على العديد من الموضوعات من بينها تصنيف الأحداث الرياضية، والتعرف على المبادئ التنظيمية لها ومفاهيم القوة الناعمة والإرث المرتبطة بها، كذلك استخدام برامج إدارة المتطوعين في الأحداث الرياضية، واستخلاص طرق التسويق المناسبة للحدث الرياضي، وتطبيق عمليات التقييم النوعية والكمية وتحديد الجوانب التي يمكن تطويرها، بالإضافة إلى التطرق لكيفية التخطيط لتنظيم حدث رياضي متكامل والخطوات الواجب اتباعها.

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