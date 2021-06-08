اتحاد الكرة يعقد اجتماعا مع رؤساء أندية دوري عمانتل

عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم سالم بن سعيد بن سالم الوهيبي صباح امس اجتماعا مع رؤساء أندية دوري عمانتل في قاعة المؤتمرات باستاد السيب الرياضي، بحضور رئيس لجنة المسابقات والأمين العام والأمين العام المساعد، وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى وجهات نظر الأندية حول المسابقات المحلية للموسم القادم 2021/2022، وتم طرح العديد من الأفكار والمقترحات حول شكل الموسم القادم وتم رفع العديد من التوصيات سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال الفترة القادمة وبما يخدم الصالح العام.

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