معسكر داخلي للمنتخب الوطني لكرة القدم للصالات نهاية يونيو استعدادًا لبطولة كأس الخليج بالسعودية

مسقط ـ العمانية : يعتزم المنتخب الوطني لكرة القدم بالصالات إقامة معسكر داخلي في السلطنة أواخر يونيو الجاري في إطار الإعداد للمشاركة في البطولة الودية الدولية التي ستقام في إيران مطلع يوليو استعدادًا لبطولة كأس الخليج في السعودية سبتمبر القادم والتصفيات الآسيوية أكتوبر القادم والمؤهلة لكأس آسيا في الكويت فبراير 2022.ومن المتوقع أن يقدم مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للصالات يونس الفهدي خطة الإعداد للجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد العماني لكرة القدم خلال هذا الأسبوع لإقرارها بشكل رسمي بعدما سمحت الجهات المختصة في السلطنة باستئناف الأنشطة الرياضية الجماعية وفقًا للنظام الطبي المقرر من جهات الاختصاص.

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