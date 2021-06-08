اتحاد اليد يحدد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد

فتح باب الترشح الثلاثاء القادم

اعلن الاتحاد العماني لكرة اليد عن موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة للفترة من2021 ـ 2024م استناداً للمادة (25) من النظام الأساسي للاتحاد وذلك يوم الأحد 8 اغسطس القادم في تمام الساعة الحادية عشــرة صباحاً بقاعة ( العين ) بفندق ســـتي ســـيزن مسقط، كما قرر فتح بات الترشح للمترشحين تقديم طلبات ترشحهم شخصياً إلى لجنة الانتخابات بمقر الاتحاد خلال الفترة من يوم الثلاثاء 15 /6/2021م لغاية يوم الخميس 24/6/2021م الساعة الواحدة ظهراً .

وسوف يتكون مجلس إدارة الاتحاد من 9 مترشحين الرئيس ونائب الرئيس وامين السر العام وامين الصندوق و4 اعضاء بالاضافة الى مقعد المرأة الالزامي وفي حالة وجود اي عضو في مجلس ادارة الاتحاد الدولي لكرة اليد يكون العضو العاشر في مجلس الادارة، واستناداً للمادة (27) من النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة اليد تكون إجراءات انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وفقا للفقرة (2) إذا تضمن جدول الأعمال بند اقتراح تعديل النظام الأساسي للاتحاد أو بندا يتعلق بالانتخابات أو عزل الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو عزل عضو أو أكثر من أعضاء إحدى الهيئات أو اللجان أو الأجهزة المنتخبة بالاتحاد أو إسقاط العضوية من الاتحاد فإنه يلزم لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية حضور ما لا يقل عن ثلثي عدد مفوضي الأعضاء الذين لهم حق الحضور و التصويت ، فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية يتم تحديد موعد جديد خلال الشهر التالي، وفي جميع الأحوال لا يتم تغيير جدول الأعمال .

وسوف يتضمن جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية الاعلان بان الجمعية العمومية منعقدة وتم تشكيلها وفقا للنظام الأساسي للاتحاد وكذلك اعتماد جدول الاعمال وكلمة الاتحاد يلقيها الدكتور سعيد بن احمد الشحري رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد وبعد ذلك اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق وتعيين ثلاثة أعضاء لتدقيق محضر الاجتماع وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية 2021 ـ 2024 .