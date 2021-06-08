منتخبنا يقدم مباراة رائعة ويظهر أداء رجوليا رغم خسارته بهدف نظيف بركلة جزاء ظالمة سـواها «بيريرا» السريلانكي

أهدى المنتخب القطري الفوز على طبق من ذهب وحرمنا فرحة انتصار مستحق

متابعة ـ صالح البارحي:

أبى الحكم السريلانكي هيتيكامكانامجي بيريرا إلا أن يواصل مسلسل التحكيم الهزيل الذي تدار به المسابقات الآسيوية … ليتعملق كثيرا في مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره المنتخب القطري ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهله لمونديال قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا في الصين 23 والتي أقيمت مساء أمس الأول في العاصمة القطرية الدوحة ضمن مباريات المجموعة الخامسة .. فضرب موعدا مع أمسية تحكيمية سيئة للغاية ضد منتخبنا الوطني مجددا … لتتواصل المهازل التحكيمية في القارة الآسيوية دون أي رادع يذكر من الاتحاد الآسيوي (السلبي) تماما في التعامل مع مثل هذه الحالات (المحبطة) للغاية .. والتي تطيح بآمال منتخبات وأندية دون أي ذنب لها سوى أنها تتعرض لظلم تحكيمي فاضح .

السريلانكي (بيريرا) كان بطلا بلا منازع في مواجهة الشقيقين .. كان يحمل (سيفا) بيد و (ترسا) في اليد الأخرى … غير مكترث بما جناه ضد نجوم منتخبنا في أمسية كان الأحمر فيها على الموعد بشهادة الجميع .. ليأتي بكل بساطة وهدوء ويقدم هدية مجانية للعنابي القطري باحتسابه ركلة جزاء وهمية بل إنها من وحي الخيال عند الدقيقة (40) يسددها كابتن المنتخب القطري حسن الهيدوس هدفا في شباك فايز الرشيدي .. وهي النتيجة التي انتهت إليها مواجهة صدارة المجموعة في نهاية المطاف .. ليرفع العنابي رصيده إلى (22) نقطة ويحسم أمر الصدارة بشكل نهائي .. فيما توقف رصيد منتخبنا عند النقطة (12) وبات بحاجة إلى تحقيق الفوز على أفغانستان في اللقاء القادم لحسم أمر الصعود المباشر دون النظر إلى نتيجة مباراته الأخيرة أمام بنجلاديش والتي ستحذف نتيجتها لتواجدها في المركز الأخير بالمجموعة .

السريلانكي يتعملق

السريلانكي (بيريرا) لم يتوقف عند هذا الحد .. بل واصل مسلسله (المكسيكي) الطويل و (الممل) جدا عبر قرارات سلبية للغاية ضد لاعبي منتخبنا وجهازه الفني والاداري .. فتغاضى عن كل ما من شأنه إعادة منتخبنا للمباراة بدءا من (التدخلات) العنيفة وغير المبررة من لاعبي المنتخب القطري ضد لاعبينا .. فلم يأبه بها إطلاقا بل تعامل معها بحكمة (لا أسمع لا أرى لا أتكلم ) وكأن الأمر لا يعنيه وهو (سيد الملعب) .. السريلانكي (بيريرا) وجد نفسه بطلا في نظر نفسه ليواصل العزف على (جراح) منتخبنا .. ليصل به الحال إلى حرماننا من ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس لا تحتاج إلى (مكبر) أو (منظار) لمصلحة خالد الهاجري بعد حالة الجذب التي تعرض لها من الحارس القطري سعد الشيب .. لم يكتف هذا الـ (بيريرا) بكل هذه الامور .. ليأتي عند الدقيقة (89) من عمر المباراة ويلغي هدفا صحيحا لمنتخبنا عن طريق خالد الهاجري بحجة التسلل الذي لم يكن له وجود إطلاقا سوى في نظر هذا الحكم الذي أصر أن يحرم منتخبنا من فوز مستحق بكل جدارة أو تعادل على أقل تقدير .

الظلم الواضح والفاضح الذي تعرض له منتخبنا لم يكن وليد اللحظة .. بل هو مسلسل طويل عانى منه منتخبنا الوطني الأول تحديدا منذ سنوات طويلة على يد أمثال هذا الحكم .. فلم ننس ما فعله الحكم البحريني (الدلوار) في مباراتنا أمام إيران بنهائيات أمم آسيا في الصين 2004 وحرماننا من فوز مستحق بتغاضيه عن قرارات واضحة لمصلحة المنتخب الايراني .. مرورا بمنافسات قارية أخرى يعجز العقل تقبلها جملة وتفصيلا .. قبل أن تأتي لنا نهائيات آسيا في الامارات 2019م بكوارث تحكيمية ضد منتخبنا في مباراتي أوزباكستان واليابان في دور المجموعات والتي شهدت أنواع الظلم التحكيمي الذي تعرض له منتخبنا ولاعبوه وحرمتنا من نقاط كنا الأحق بها في المباراتين .. ولا نعلم إلى أين سيصل بنا حكام آسيا في قادم الوقت يا ترى !!!

أداء رائع

بالعودة للمباراة ، فإن ما قدمه منتخبنا رفقة مجموعة شابة من اللاعبين في أول ظهور رسمي للكرواتي برانكو كان رائعا للغاية ، فلم يكترثوا كثيرا بقوة المنتخب القطري وبطل آسيا ، بل قدموا لوحة كروية ممتعة نالت استحسان الجماهير الوفية التي تابعت الأحمر عبر شاشات التلفاز نظرا للظروف الراهنة حاليا ، حيث تحول منتخبنا إلى الطرف الأفضل في الشوط الثاني تحديدا وكاد ينهي المباراة بالفوز في الدقائق الأخيرة لولا تصرفات الحكم الغريبة جدا في المباراة والتي سبق ذكرها أعلاه .

برانكو أعاد لنا هوية المنتخب العماني الذي افتقدها منذ فترة ليست بالقصيرة وخاصة في ظل قيادة الهولندي إروين كومان الذي أقيل في أعقاب فشله الذريع خلال فترة قيادته لمسيرة الفريق الأحمر ، ناهيك عن ذلك فإن الدفعة المعنوية التي أعطاها برانكو لعبدالله فواز وصلاح اليحيائي وزاهر الاغبري وجمعة الحبسي كانت بمثابة مؤشر واضح على إيمانه التام بقدراتهم وبرحلة العمل التي سيسير عليها في إعداد منتخب شاب يستطيع الذهاب بعيدا مع مرور الوقت ، ناهيك عن التغييرات التي قام بإجرائها في الشوط الثاني من المباراة بدخول أمجد الحارثي وخالد الهاجري وعصام الصبحي وهي التغييرات التي أعادت الحيوية للأحمر وشكلت خطرا متواصلا على مرمى (الشيب) الذي تكفل الحكم بحمايته دون أي جهد مبذول منه، ومن باب أولى فإن برانكو يجب أن نقدم له كل التحية ومن خلفه اللاعبون الذين عاشوا فترة من الغياب عن منافسات كرة القدم إلا أن ظهور المنتخب بهذا الشكل يعد مؤشرا رائعا لمستقبل مميز بإذن الله تعالى .

بيان رسمي

أصدر الاتحاد العماني لكرة القدم بيانا رسميا حول الأحداث التي صاحبت مباراة منتخبنا أمام نظيره المنتخب القطري مساء أمس الأول من جانب الحكم السريلانكي بيريرا فيما يلي نصه : تقدم الاتحاد العماني لكرة القدم باحتجاج رسمي إلى الاتحادين الدولي والآسيوي بشأن الاداء التحكيمي المتردي في المباراة الرسمية التي جمعت منتخبنا الوطني الأول والمنتخب القطري في 7 يونيو 2021 بدولة قطر الشقيقة ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهله لكأس العالم 2022 ونهائيات أمم آسيا 2023م ، ولم يوفق الحكم في إدارة المباراة فتغاضى عن تحقيق العدالة المرجوة على ارضية الميدان، وارتكب اخطاء تحكيمية أثرت سلبا على سير ونتيجة اللقاء العام.

وضمّن الاتحاد العماني لكرة القدم احتجاجه عدة طلبات ، أولها شطب الحكم من قائمة الحكام الدوليين، واتخاذ اجراءات وآليات مغايرة في اسناد مثل هذه المباريات للحكام وفقا لمعيار الكفاءة، وإعادة النظر في تشكيل اللجان المختصة بتكليف وتعيين الأطقم التحكيمية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسيتابع الاتحاد العماني لكرة القدم الاحتجاج عن كثب حتى لا تتبدد جهود لاعبيه وطموحاتهم المشروعة هباء منثورا، ويشد الاتحاد العماني لكرة القدم بأداء لاعبيه وروحهم العالية خلال اللقاء ويؤكد أن آماله في التأهل لمراحل متقدمة من هذه التصفيات ما زالت باقية وأن الأحمر قادر على تحقيق الفوز في المباريات المتبقية والمضي قدما نحو ما يرضي طموحات وتطلعات جماهيره ، ويتقدم الاتحاد العماني لكرة القدم بالشكر والتقدير للجماهير الوفية التي شحذت همم لاعبيها واعلت روحهم المعنوية مما كان له الأثر الطيب في الأداء المميز الذي قدمه المنتخب الوطني ، آملين من الله التوفيق والسداد.

فـي المؤتمر الصحفي برانكو : سنتأهل للمرحلة الحاسمة وهناك تساؤلات كثيرة !

في المؤتمر الصحفي الذي اعقب المباراة قال الكرواتي برانكو مدرب منتخبنا الوطني : في البداية أقدم التهنئة لمنتخب قطر على الفوز ، وقال انا لا اعرف لماذا هو “بحاجة للمساعدة من الخارج” ، وفريقنا حديث ولدينا الكثير من اللاعبين الجدد الذين انضموا الى المنتخب حديثا ، راضون على ما قدمناه من اداء امام قطر ، وأضاف برانكو كانت هناك ركلة جزاء وهو ما يطرح اسئلة كثيرة والظروف كانت صعبة رغم أن الملعب مكيف ، لذا قلت انا راض عن فريقي وما قدمه ، كما ان الهدف الملغي ليس دقيقا وان اللاعب كان مترين متخلف عن لاعبنا وليس سنتيمترين .

وواصل برانكو حديثه : نتوقع ان نتأهل الى المرحلة التالية من كأس العالم ، وكان لدينا الكثير من الصبر والتحدي ونحن نلعب ضد دولة مضيفة وهذا يعني انها ستكون الأولى في المجموعة وقطر مضيفة لكأس العالم، والفريق القطري أول في مجموعته، ويستحق ان يكون فيها ونحن ثانيا ولكن بحاجة الى مزيد من النقاط من اجل التأهل إلى التصفيات الحاسمة، وبطولة كأس العالم واسيا ، متسائلا : لماذا يجب ان تحسب نتيجة قطر ونظريا ان نكون بالمركز الأول وقطر أصلا متأهلة الى كأس العالم وليست بحاحة الى المباريات، ويمكن ان يكون الامر لكأس اسيا فلا بأس، وبلا شك نحن نفكر في كيفية التأهل إلى المرحلة التالية في نهاية المطاف .

سانشيز: سعداء بالتأهل لآسيا ونعرف حجم التحدي الذي نواجهه

قال مدرب منتخب قطر الوطني فيلكس سانشيز نبارك تأهل قطر الى نهائيات اسيا وهو خيار دائما نبحث عنه ونحن ابطال وهو يوم جميل لنا بعد التأهل، والمباراة امام عمان كانت صعبة وقد تحصل بعض الأمور في المباراة وهو ما حصل حيث أصيب مصعب وأيضا في اخر 15 دقيقة أصيب لاعب اخر وهو ما اضطرنا الى إخراجه ، وقدمنا أداء جيدا والنتيجة كانت لصالحنا وهو امر مهم ، وأضاف المدرب انا اعتقد ان الناس يزدادون بمطالبهم كوننا كأبطال آسيا ، وهو حقهم واليوم فزنا ونحن في نهاية الموسم وهناك ضغط حيث ان اللاعبين شاركوا في منافسات كثيرة وهناك مجال للتحسين وندرك الصعوبات التي واجهتنا وكانت تجربة مفيدة لنا ونحن راضون بما قدمناه .