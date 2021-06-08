رئيس الاتحاد العماني للهوكي : الفوز بتنظيم البطولة خطوة كبيرة لإحداث نقلة نوعية للعبة الهوكي في السلطنة

بعد فوز السلطنة بتنظيم بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي 2024

مسقط ـ العمانية :

أكد طالب بن خميس الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي أن فوز السلطنة بتنظيم بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي مسقط 2024 جاء تأكيدًا على ثقة أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للهوكي وما وصلت إليه السلطنة من تقدم وتطور على مدى الخمسين عامًا الماضية. وأضاف طالب الوهيبي في حديث لوكالة الأنباء العمانية أن الفوز بتنظيم هذه البطولة يعد خطوة كبيرة من أجل إحداث نقلة نوعية للعبة الهوكي في السلطنة التي ستشهد خلال المرحلة القادمة تكاتف الجميع لإثراء هذه اللعبة. وقال الوهيبي ” إن هدف استضافة بطولة دولية في السلطنة كان هدفًا لمجلس إدارات الاتحاد منذ نشأته حيث أن تقديم الملف العماني لاستضافة هذه البطولة تبلورت فكرته منذ عام 2018 ودرسناه في الاتحاد العماني للهوكي وكان هناك اقتناع تام بأهمية هذه البطولة لأنها تعد أول بطولة على مستوى العالم ينظمها الاتحاد الدولي للهوكي؛ وإقامتها في السلطنة سيرسخ اسم السلطنة في تاريخ هذه البطولة”.وحول مكونات ملف البطولة قال طالب الوهيبي “إن الملف الذي تم تقديمة إلى الاتحاد الدولي كان ملفا متكاملا يسوق لاستضافة السلطنة لهذه البطولة، وكانت هناك منافسة قوية من الدول الأوربية والآسيوية وجنوب أفريقيا وأستراليا وبكل تأكيد تلك المنافسة حق مشروع للجميع فقد طمحت سبع دول لنيل شرف استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير”.وقال رئيس الاتحاد العماني للهوكي إن الملف احتوى على الكثير من العناصر التي يتطلبها أي ملف طامح لاستضافة حدث كبير وقد تم العمل على هذا الملف من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد العماني للهوكي إضافة إلى أعضاء الفريق الإداري والإعلامي للفريق وبمساندة شركة عمران وعُمان للإبحار ، فبعد أن وصل الملف إلى الاتحاد الدولي أصبح هذا الملف يمثل السلطنة وليس الاتحاد العماني للهوكي وارتكز الملف على جميع الجوانب في السلطنة من بينها المرافق الرياضية والبنية الأساسية والإرث التاريخي للسلطنة إضافة إلى أن السلطنة تعد وجهة سياحية عالمية قادمة بقوة”.وعن مشاركة السلطنة في هذه البطولة قال الوهيبي: “السلطنة ستشارك في هذه البطولة مباشرة بمنتخبين للرجال والنساء من أصل 32 منتخبا 16 للرجال و16 للنساء وبكل تأكيد هناك خطة طموحة مُعدة من أجل تجهيز منتخبي السلطنة وسيتم الإفصاح عنها لاحقًا بعد التنسيق مع المعنيين بوزارة الثقافة والرياضة والشباب”.وحول أهم الخطوات التي سيتم العمل عليها حتى موعد البطولة قال الوهيبي: ” أمامنا عامين وسبعة أشهر حتى موعد البطولة في يناير 2024 وبكل تأكيد فإن مسابقات خماسيات الهوكي ستكون حاضرة في برنامج بطولات الاتحاد المحلية إضافة إلى المشاركة في أغلب المسابقات الخارجية لخماسيات الهوكي، كما أن المرحلة القادمة ستشهد إنشاء ملعب جديد للهوكي بسعة خمسة آلاف متفرج والذي ستقام عليه مباريات البطولة بحيث يكون الملعب الحالي لتمرينات المنتخبات المشاركة إضافة إلى تفعيل الساعة الزمنية حتى موعد البطولة”.واختتم طالب الوهيبي حديثه لوكالة الانباء العمانية قائلًا: “إن المطلوب من مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي في الدورة القادمة العمل بكل جهد والتركيز على أهم الأمور المتعلقة بالبطولة وأمامهم عمل كبير يتطلب تضافر جهود الجميع والتعاون والتنسيق المتواصل مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي خصوصًا فيما يتعلق بالتقنيات والأساسيات المطلوبة للبطولة والعمل وفق ما جاء به محتوى ملف البطولة، منها، الضمانات التي تم تقديمها من السلطنة للاتحاد الدولي للهوكي حيال هذه الاستضافة وكافة العناصر الأخرى”.