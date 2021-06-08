نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة لبنان وتركمانستان في تصفيات أسيا لكأس العالم 2022 || والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة في المقال التالي

موعد مباراة لبنان وتركمانستان في تصفيات قارة أـسيا لمونديال العالم 2022 بقطر، يترقبها الجمهور البناني الذي يمني النفس برجوع منتخبه الوطني من تركمانستان بالثلاث نقاط وتصدر المجموعة الثامنة، التي بتصدرها قبل هذتا اللقاء المنتخب الكوري الجنوبي بفارق الأهداف فقط عن المنتخب البناني الذي يقدم مستويات ممتازة، المباراة منقولة على قناة الاتحاد الأسيوي على يوتيوب، وقناة بي إن سبورت القطرية، المباراة ستقام على ملعب “غويانج” الأربعاء 2021/06/09 في الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت العالمي غرينتش، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز المنتخب البناني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وفيما يلي موعد المباراة بتوقيت أغلب الدول العربية. موعد مباراة لبنان وتركمانستان 6.00 صباحاً بالتوقيت العالمي غرينتش.

7.00 صباحاً بتوقيت : تونس، الجزائر، المغرب.

8.00 صباحاً بتوقيت : القاهرة، الخرطوم، طرابلس.

9.00 صباحاً : بتوقيت لبنان، سوريا، السعودية، العراق، الكويت، البحرين، اليمن.

10.00 صباحاً : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. القنوات الناقلة مباراة لبنان وتركمانستان قناة بي إن سبورت القطرية. قناة الاتحاد الأسيوي على اليوتيوب. موقف الفريقين في المجموعة قبل المباراة لبنان لعب 4 مباريات جمع 10 نقاط من 3 أنتصارات وتعادل يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط تركمانستان لعب 5 مباريات فاز في 2 وخسر في 3 رصيده 6 نقاط يحتل المركز الثالث في المجموعة بطاقة مباراة لبنان وتركمانستان اليوم المباراة لبنان * تركمانستان البطولة تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 الموعد والتوقيت الأربعاء الموافق 2021/06/09 الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت بيروت الملعب ملعب غويانج القنوات الناقلة bein sports قناة الاتحاد الأسيوي على يوتيوب قائمة المنتخب البناني في المباراة ضمت القائمة اللاعبون ” مصطفى مطر، علي ضاهر، علي السبع، نور منصور، محمد زين طحان، نصار نصار، روبير ملكي، ماهر صابر، عبد الله عيش، أدر مطر، أحمد جلول، باسل جرادي، حسين منزر، حسين رزق، خالد محسن، عباس عاصي، حسن شعيتو، سوني سعد، حسين معتوق، محمد قدوح، أكرم درويش”. الوسوم عمر شويل - جدة موعد مباراة لبنان وتركمانستان في تصفيات أسيا لكأس العالم 2022 || والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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