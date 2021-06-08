نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة لبنان وتركمانستان القادمة 09\06\2021 والقنوات الناقلة تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي
موعد مباراة لبنان وتركمانستان القادمة، يلتقي منتخب لبنان الأول مع نظيره التركمانستاني، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة من تصفيات أسيا، المؤهلة لكأس العالم بقطر، والمؤهلة لبطولة أسيا الصين 2023، ويلتقي المنتخبين على استاد جويانغ، وقد انتهى لقاء الذهاب بين المنتخبين بفوز المنتخب اللبناني، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ويقدم منتخب لبنان مستويات جيدة في هذه التصفيات، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبنفس رصيد المتصدر صاحب المركز الأول، منتخب كوريا الجنوبية برصيد 10 نقاط، لذلك هي مباراة مهمة للمنتخب اللبناني، مباراة قد تجعله يتصدر المجموعة في حالة الفوز بها، وتعثر منتخب كوريا الجنوبية.
أما منتخب تركمانستان فيسعى لتحقيق مفاجئة، والفوز على منتخب لبنان وانتزاع الثلاث نقاط، والوصول إلى النقطة التاسعة والاقتراب من المركزين الأول والثاني، حيث يحتل حالياً المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويعتبر هو المنافس الوحيد لمنتخب كوريا الجنوبية، ومنتخب لبنان، لذلك سيقاتل بقوة لكي يحقق الفوز ولكي يحصل على الثلاث نقاط.
ترتيب مجموعة لبنان في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم
|المركز الأول:- منتخب كوريا الجنوبية
|10 نقاط
|2:- منتخب لبنان
|10 نقاط
|3:- تركمانستان
|6 نقاط
|4:- سيريلانكا
|بلا نقاط
|5:- كوريا الشمالية
|لم تشارك
موعد مباراة لبنان وتركمانستان القادمة
تنطلق صافرة بداية المباراة غداً الأربعاء، الموافق 09\06\2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:
- 6:00:- السادسة بتوقيت “جرينتش”.
- 7:00:- السابعة صباحاً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.
- 8:00:- الثامنة صباحاً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.
- 9:00:- التاسعة صباحاً بتوقيت السعودية ولبنان.
- 10:00:- العاشرة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
تشكيل لبنان أمام تركمانستان القادمة
من المقرر أن يبدأ المدير الفني للمنتخب اللبناني، المباراة القادمة ضد تركمانستان بنفس تشكيل المباراة السابقة، حيث قام المدير الفني بتثبيت تشكيل الفريق بشكل كبير، في آخر المباريات، لذلك من المتوقع أن يبدأ بالتشكيل التالي:
- حراسة المرمى:- مهدي خليل.
- خط الدفاع:- قاسم الزين، نور منصور، عدنان حيدار، حسن معتوق.
- الوسط:- هلال الحلوى، محمد حيدار، روبير ملكي، نادر مطر.
- الهجوم:- حسين منذر، عبد الله عيش.
القنوات الناقلة
من المتوقع أن يتم نقل المباراة عبر القنوات التالية:
- الكأس 4 القطرية.
- بي إن سبورت.
- قناة الاتحاد الأسيوي على اليوتيوب.
بطاقة مباراة لبنان وتركمانستان
|المباراة
|لبنان – تركمانستان
|البطولة
|تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022
|الموعد والتوقيت
|الأربعاء 09\06\2021 – الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت لبنان
|الملعب
|استاد جويانغ
|القنوات الناقلة
|بي إن سبورت – قناة الاتحاد الأسيوي على اليوتيوب – قناة الكأس 4
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