موعد مباراة لبنان وتركمانستان القادمة 09\06\2021 والقنوات الناقلة تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم

موعد مباراة لبنان وتركمانستان القادمة، يلتقي منتخب لبنان الأول مع نظيره التركمانستاني، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة من تصفيات أسيا، المؤهلة لكأس العالم بقطر، والمؤهلة لبطولة أسيا الصين 2023، ويلتقي المنتخبين على استاد جويانغ، وقد انتهى لقاء الذهاب بين المنتخبين بفوز المنتخب اللبناني، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ويقدم منتخب لبنان مستويات جيدة في هذه التصفيات، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبنفس رصيد المتصدر صاحب المركز الأول، منتخب كوريا الجنوبية برصيد 10 نقاط، لذلك هي مباراة مهمة للمنتخب اللبناني، مباراة قد تجعله يتصدر المجموعة في حالة الفوز بها، وتعثر منتخب كوريا الجنوبية.

أما منتخب تركمانستان فيسعى لتحقيق مفاجئة، والفوز على منتخب لبنان وانتزاع الثلاث نقاط، والوصول إلى النقطة التاسعة والاقتراب من المركزين الأول والثاني، حيث يحتل حالياً المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويعتبر هو المنافس الوحيد لمنتخب كوريا الجنوبية، ومنتخب لبنان، لذلك سيقاتل بقوة لكي يحقق الفوز ولكي يحصل على الثلاث نقاط.

ترتيب مجموعة لبنان في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم