نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخبار النصر | النصر يضم المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر لـ3 مواسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة اخبار النصر، يستضيف اليوم الأحد 5-30-2021 ملعب مرسول بارك مباراة النصر والاتحاد. في إطار الجولة الثلاثين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. بذلك يسعى الأصفر صاحب الضيافة لانتزاع النقاط الثلاث على أمل. أن يتعثر التعاون ويقفز لانتزاع المركز الرابع في جدول الدوري السعودي. لينهي الموسم أيضا في مركز بالمربع الذهبي. فيما يرغب الاتحاد الضيف في الكلاسيكو في انتزاع النقاط الثلاث على أمل الوصول إلى المركز الثاني في جدول الترتيب. بذلك أصبح الفارق مع الوصيف الشباب هو نقطة واحدة فقط. وتعادل النصر مع الوحدة بهدف لنفسه في الجولة ال 29 الماضية. فيما انتزع الاتحاد فوزا ثمينا من العين بهدف الدولي المصري أحمد حجازي، وتابعونا للنهاية لمعرفة أخبار النصر اليوم بالتفصيل.

النصر يضم فينسنت أبو بكر لـ3 مواسم

أعلن نادي النصر السعودي يوم الثلاثاء 2021/06/08 تعاقده الرسمي مع المهاجم الكاميروني فنسنت أبو بكر. وبذلك تم تعزيز صفوف الفريق الكروي الأول للموسم الرياضي الجديد. ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة للمهاجم الكاميروني فنسنت أبو بكر خلال توقيع على العقد. متمنيا له التوفيق مع الفير الأصفر خلال الفترة المقبلة.

ما هو موعد مباراة النصر والاتحاد والقنوات الناقلة لها؟

يلعب النصر مباراة الجولة الثلاثين “الأخيرة” من الدوري السعودي الممتاز. أمام الاتحاد اليوم الأحد 30 مايو 2021، الساعة 8:00 مساءً بالضبط بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. والساعة 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي. وستذاع مباراة النصر والاتحاد على الناقلة الحصرية وهي القنوات الرياضية السعودية الأولى، وسيعلق سمير المعيرفي على المباراة.

اخبار النصر التشكيل المتوقع لمباراة النصر والاتحاد:

تشكيل النصر: برادلي جونز، عبدالعزيز العلاوي، مايكون، عبدالله مادو، سلطان الغنام، سامي النجعي، بيتروس، علي الحسن، خالد الغنام، نور الدين أمرابط، عبدالرزاق حمدالله.

تشكيل الاتحاد: ويغيب مدافع الاتحاد زياد الصحفي عن مباراة الكلاسيكو، فيما لن يتم تحديد مصير الظهير الأيسر مهند الشنقيطي وحجازي رودريغيز جناح الفريق المصاب بعد وعليه فالتشكيل المحتمل للفريق كما يلي: مارسيلو جروهي، حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساوي، سعود عبدالحميد، عبدالرحمن العبود، كريم الأحمدي، عبدالإله المالكي، عبدالعزيز البيشي، ألكساندر بريجوفيتش، رومارينيو دا سيلفا.

من اخبار النصر خزينة النصر تنتعش بدعم مالي كبير من الأعضاء الذهبيين

قدم الأمير الوليد بن بدر العضو الذهبي لنادي النصر دعما ماليا مقدرا ب بمليون ريال سعودي، من ناحية اخرى أعلن فهد المشيقح عن تقديم دعم شخصي للنادي العالمي بخمسمئة ألف ريال، فيما دعم فهد العجلان النادي بتقديم مبلغ مالي مقدر بمليون ريال، ودعم محمد العمران ومسافر خير الله النصر بمليون ريال بسعربخمسة مئة ألف ريال سعودي كل واحد منهما. وشهد لقاء الأعضاء الذهبية اليوم، غياب سمو الأمير خالد بن فهد العضو البارز بنادي النصر. وقال فهد العجلان في تصريح له مع الإعلامي الرياضي علي العنزي: جماهير النصر، ناديكم في أيد أمينة، وقضية التسجيل هذا الصيف محاولة -إن شاء الله-. من جهته قال فهد السيف العضو الذهبي بالنادي: جماهير النصر تطمئنكم على التجارة الدولية الممتازة، ويتم حل جميع القضايا والعقبات للتسجيل في الصيف، وخلال اللقاء كان هناك دعم مالي. للنادي.

النصر يخطف نجم الفيصلي محمد قاسم

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم السبت، عن توقيعه اتفاقية انتقال حر مع الظهير الأيسر محمد قاسم لاعب الفيصلي. من ناحية اخرى قال سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر عبر حسابه بموقع تويتر إن محمد قاسم (26 عاما) وقع عقدا للانضمام لنادي النصر لمدة 3. سنوات، في اتفاقية انتقال حر.

استحداث وسيلة تواصل بين الرئيس والجماهير

في اخبار اليوم أعلن نادي النصر السعودي عن إنشاء عنوان بريد إلكتروني مخصص لجمهوره، وبذلك أصبح مرتبط بشكل مباشر برئيس النادي موصلي المعمر. وقال النصر، عبر حسابه على موقع “تويتر” اليوم السبت: “إيمانا منا بدور عشاق النصر الأعزاء، وحريصا على سماع مقترحاتهم وآرائهم، يقوم المجلس بإنشاء بريد إلكتروني مخصص لأصوات المعجبين حوله. العالم، ويرتبط مباشرة برئيس النادي “.