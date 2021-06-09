اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا

بات المدافع الدولي الإسباني دييغو يورنتي ثاني لاعب يُصاب بفيروس كورونا، بعد يومين من إصابة قائد المنتخب سيرجيو بوسكيتس، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة مساء الثلاثاء.



وعبّر الاتحاد في بيان عن "أسفه للإعلان عن أن فحص المدافع دييغو يورنتي جاء إيجابياً عقب الفحوصات الأخيرة +بي سي آر" التي أجريت صباح (الثلاثاء) في مقر تدريب المنتخب الوطني في لاس روساس".

وعلى غرار ما حصل مع لاعب الوسط والقائد بوسكيتس، أكد الاتحاد الاسباني أن يورنتي "سيغادر هذه الأمسية (بين الثلاثاء - الأربعاء) المنتخب الوطني في سيارة طبية احتراماً للبروتوكول الصحي".

وكان منتخب "لا روخا" تنفس الصعداء بعد الفحوصات الأولية التي أجريت الإثنين وأعقبت اصابة بوسكيتس بـ"كوفيد-19"، إذ جاءت جميع نتائج المسحات سلبية بحسب ما أعلن الإتحاد المحلي للعبة.

غير أن خبر إصابة مدافع ليدز يونايتد الانكليزي البالغ 27 عاماً وقع كالصاعقة على رؤوس المسؤولين، بعد ساعات عدة من فوز المنتخب الذي خاض اللقاء بفريق دون 21 عاماً على ليتوانيا برباعية نظيفة في ليغانيس، بالقرب من مدريد الثلاثاء.

وكان من المفترض أن تخوض إسبانيا اللقاء بالفريق الأوّل، إلا أن اللاعبين يخضعون حالياً لإجراءات العزل الصحي بعد إصابة بوسكيتس.

وكان مدرب "لا روخا" لويس أنريكي استدعى في اليومين الأخيرين 6 لاعبين احتياط إلى القائمة من أجل تدارك أي حالات غياب إضافية بسبب فيروس كورونا، من بينهم حارس تشيلسي الانكليزي كيبا أريسابالاغا وبطل العالم 2010 راوول ألبيول (فياريال) ومهاجم ليدز رودريغو مورينو...

وتم وضع اللاعبين الجدد في "فقاعة موازية" للخضوع للتمارين الأربعاء بإشراف أنريكي في مقر المنتخب في لاس روساس، شمال -غرب العاصمة مدريد.

كما أعلن وزير الرياضة الاسباني أن اللاعبين سيحصلون على اللقاح الأربعاء.

وتخوض إسبانيا مبارياتها في المجموعة الخامسة على أرضها في إشبيلية حيث تبدأ مشوارها الإثنين أمام السويد التي بدورها أعلنت عن حالات إيجابية بفيروس كورونا في صفوفها، من بينها الموهبة الشابة لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي ديان كولوسيفسكي (21 عاماً).

وكالات