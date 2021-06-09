23 أكتوبر انطلاق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم سالم بن سعيد بن سالم الوهيبي صباح امس في قاعة المؤتمرات باستاد السيب الرياضي اجتماعا مع رؤساء أندية دوري الدرجة الأولى، وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى وجهات نظر الأندية حول المسابقات المحلية للموسم القادم 2021/2022، وطرح العديد من الأفكار والمقترحات حول شكل الموسم القادم، وتم الاتفاق على انطلاقة دوري الدرجة الأولى يوم ٢٣ اكتوبر ٢٠٢١ على أن ينتهي في أواخر شهر ابريل ٢٠٢٢، وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالمسابقة ورفعت بشأنها العديد من التوصيات وسيتم اتخاذ القرار المناسب خلال الفترة القادمة.

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