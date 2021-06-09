استعراض مبادرات تعزيز الرياضات البحرية والجبلية والصحراوية

في الرياضة 9 يونيو,2021

استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة تعزيز الرياضات البحرية والجبلية والصحراوية أمس الأربعاء ٩يونيو٢٠٢١م، عددا من مسؤولي مؤسسة عمان للإبحار.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرم سالم بن خويطر المقبالي رئيس اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، مع مسؤولي مؤسسة عمان للإبحار عددًا من المحاور الهامة المتعلقة بالدراسة منها: السياسات والخطط والبرامج في مجال الرياضة البحرية ، والتحليل النوعي والكمي لمشاركات الرياضة البحرية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ، والعوامل التي تساعد على تطوير الرياضة البحرية في السلطنة ، وأهم التحديات والصعوبات التي تواجه ممارسة الرياضة البحرية ، بالإضافة إلى مقترحات الإجراءات والسياسات لتطوير ممارسة الرياضات البحرية والارتقاء بها لتلبي طموحات وحاجات المجتمع العماني ، ومقترحات تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالرياضات البحرية في السلطنة،وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في الفعاليات المختلفة للرياضة البحرية .

ضم وفد مؤسسة عمان للإبحار كلا من: الدكتور خميس بن سالم الجابري الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وراشد بن إبراهيم الكندي مدير عام الإبحار ، وعاصم بن عبدالله الصقري مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام، وجو رافلتي مدير تنظيم الفعاليات بالمؤسسة.

وفي إطار ذات الدراسة، استضافت اللجنة عددًا من مسؤولي شركة أوتور بوند عمان لمناقشتهم حول محاور الدراسة التي ركزت على: خطة الشركة الاستراتيجية لتطوير الأنشطة الصحراوية والبحرية والجبلية بالسلطنة، وبيانات تطور أعداد المستفيدين من برامج الشركة من حيث التكاليف المالية والإدارية لكل برنامج، ومستوى التنسيق مع الجهات الحكومية.

واستعرضت الشركة مع اللجنة عوامل نجاح أنشطة الشركة بالسلطنة من حيث البيئة التنظيمية والإدارية، والبنية التحتية، ونقاط الضعف التي يتعين التركيز عليها، إضافة إلى مستوى التعاون بين الشركة والشركات المحلية والإقليمية والعالمية على مستوى الأنشطة والرياضات المختلفة.

كما تم التطرق بالنقاش إلى نشاطات الشركة السياحية، والتحديات والصعوبات التي تواجه أنشطة الشركة بشكل خاص والقطاع الخاص بشكل عام، والمقترحات التشريعية والتنظيمية والإجراءات المطلوب اتخاذها لتطوير الأنشطة الرياضية الصحراوية والجبلية والبحرية في السلطنة بما يضمن تعزيز الدور الاستثماري للقطاع الخاص في تعزيز هذه الأنشطة الرياضية وسط فئات المجتمع العماني، علاوة على تناول أفضل الممارسات والتجارب على مستوى العالم في تلك الرياضات وكيفية الاستفادة منها.

وقد استضافت اللجنة خلال الاجتماع كلا من: محمد بن درويش الزدجالي نائب المدير العام بالشركة، ومها بنت محمد الحبسية مديرة تطوير الأعمال بالشركة.

يذكر أن الدراسة تهدف إلى التعرف على واقع الرياضات البحرية والجبلية والصحراوية في السلطنة، وتسليط الضوء على الأطر التشريعية ذات العلاقة، والتعرف على التحديات التشريعية والمؤسسية التي تحد من تفعيلها، إضافة إلى تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات لصناع القرار لتفعيل تلك الرياضات.

تم خلال الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة، إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال.