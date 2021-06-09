البلوشي يشارك في إدارة مباريات التصفيات الآسيوية لكرة السلة

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة السلة حكم الساحة الدولي أحمد البلوشي للمشاركة في إدارة مباريات المجموعتين E و F للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2021 لكرة السلة والتي تقام خلال الفترة 9-15 يونيو في الاردن .

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