اليوم الوهيبي والشحي يتوجهان إلى جدة للمشاركة في البطولة الآسيوية لكرة اليد

يتوجة اليوم طاقم التحكيم القاري العماني المكون من خميس الوهيبي وعمر الشحي الى مدينة جدة السعودية للمشاركة في إدارة مباريات البطولة الآسيوية الثالثة والعشرين للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للرجال التي تستضيفها مدينة جدة السعودية خلال الفترة 12 وحتى 21 يونيو الجاري .

وقد قسمت الفرق المشاركة في البطولة على مجموعتين الأولى العربي القطري و شاهد كزرون الايراني والسالمية الكويتي ومضر السعودي والنجمة البحريني والمجموعة الثانية الوحدة السعودي وأوزبك الأوزباكستاني، والقطن اليمني وكيرمان الايراني والدحيل القطري والكويت الكويتي .

وقد جاء ترشيح الوهيبي والشحي من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نتيجة التألق والاداء الرائع الذي قاموا بتقديمه في البطولات الآسيوية التي شاركوا فيها خلال الفترة الماضية بالاضافة الى الاستعانة بهم في ادارة بعض المباريات في الدوريات الخليجية، وقد اثبت الطاقم القاري مقدرتهم العالية في ادارة المباريات الهامة وكان من المفترض أن يخوضوا خلال الفترة الماضية دورة ترشح لنيل شارة التحكيم الدولية ولكن لظروف جائحة كورونا ” كوفيد ـ19 ” تم تأجيل الدورة إلى الفترة القادمة ويسعى دائما الاتحاد العماني لكرة اليد إلى تأهيل وتطوير مستوى التحكيم العماني، لكي يكون ضمن الأطقم التحكيمية البارزة في القارة الآسيوية .

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