منتخبنا الوطني الأولمبي يعود إلى السلطنة عقب ختام معسكره الخارجي بالمنامة

خسر تجربته الودية الثانية

عادت الى البلاد مساء امس بعثة منتخبنا الوطني الاولمبي لكرة القدم قادمة من مملكة البحرين بعد ختام المعسكر التدريبي الإعدادي الذي خاض خلاله تجربتين وديتين مع شقيقه البحريني خسر كليهما بهدف في الدقائق الأخيرة من المباراة، وقد خسر منتخبنا يوم امس الاول مباراته الثانية أمام نظيره البحريني صفر / 1 في اللقاء الودي الثاني الذي جمع المنتخبين بملعب مدينة خليفة الرياضية بالمنامة ويأتي هذا المعسكر في اطار استعدادات منتخبنا للمشاركة في بطولة التضامن الإسلامي في تركيا، المزمع إقامتها في سبتمبر القادم وكذلك التصفيات الآسيوية في أكتوبر القادم. ووقع المنتخب الوطني الأولمبي في نفس الخطأ الذي كان في التجربة الماضية عندما سمح للمنتخب البحريني بالتسجيل في الدقائق الأخيرة من المباراة، خاصة عندما وقف اللاعبون أثناء سقوط زميلهم محمد البريكي منتظرين من الضيوف إخراج الكرة إلى خارج الملعب وجاء الهدف في الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع من المباراة أحرزه عبدالرحمن سعيد.وقدّم المنتخب الوطني الأولمبي مستوى أفضل عن المباراة الماضية وأضاع المهاجمون جملة من الفرص طوال شوطي المباراة أبرزها من يوسف المالكي وحسين الشحري، لكن تبقى هناك مكاسب مختلفة من المباراتين الوديتين والمعسكر.

وقال مدرب منتخبنا الوطني الاولمبي داريو باسيتش بان هذا المعسكر يعد الأول منذ توقف النشاط الرياضي في السلطنة، والمجموعة الحالية من اللاعبين يعتبرون من الوجوه المنضمة حديثاً لصفوف المنتخب وتلعب للمرة الأولى مع بعضها البعض”، وأضاف “بالأمس قدمنا مباراة جيدة ولكن بسبب قلة الخبرة والعامل البدني لم نظهر بالشكل المثالي، والخسارة تعزى في المقام الأول للعامل البدني”.وواصل حديثه “المعسكر الخارجي ناجح وكنا نهدف من خلاله إلى تكثيف العامل البدني في المقام الأول ورفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، واعتقد أننا نجحنا في ذلك وسنواصل إعدادنا؛ كما سعينا كذلك إلى خلق التجانس أكثر بين اللاعبين وانتقاء التشكيلة المناسبة قبل خوض الاستحقاقات الرسمية”.