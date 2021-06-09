منتخبنا يطوي صفحة «قطر» ويتهيأ لحسم موقعة «أفغانستان»

- الطريق إلى مونديال قطر ونهائيات أمم آسيا بالصين

- الإصابات تغيب عن صفوف الأحمر و «برانكو» يثني على لاعبيه ويطالبهم بالمزيد

متابعة ـ صالح البارحي :

طوى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم صفحة مباراة قطر التي عاش من خلالها (مرارة) تسبب بها الحكم السريلانكي ( بيريرا ) الذي لم يكن حكما بقدر ما كان عاملا مساعدا لحصول المنتخب القطري على ثلاث نقاط دون وجه حق بعد أن ارتكب أخطاء كارثية في مباراة صدارة المجموعة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023م ، ليبدأ تركيز الأحمر العماني منصبا جملة وتفصيلا رفقة مدربه الكرواتي برانكو وطاقمه المعاون على مباراة أفغانستان التي سيحتضنها ستاد جاسم بن حمد بنادي السد عند الساعة التاسعة مساء الغد، حيث ستكون بمثابة نهائي كؤوس لا تقبل القسمة على اثنين، وهي بوابة العبور لنهائيات آسيا وقبلها تصفيات المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال العالمي ، الفوز ثم الفوز ثم الفوز ولا بديل عنه مهما كانت الظروف المصاحبة للفريق الأحمر ..

بلا إصابات

تغيب الاصابات بكافة أنواعها عن لاعبي منتخبنا قبل مباراة الغد أمام أفغانستان الهامة جدا، وهو الأمر الإيجابي الذي سيمنح برانكو الأريحية في اختيار القائمة المثالية التي سيدخل بها مباراة الصعود كأفضل ثاني ، حيث الفوز لا سواه هو من يجعلنا ضمن كبار القارة في المراحل القادمة ، خاصة وأن الاسماء التي لم تجد الفرصة للتواجد في مباراة قطر الماضية لديها قدرات فنية كبيرة قد تسعف برانكو في أي لحظة من اللحظات لحسم المباراة المصيرية والتي تعتبر – كما أسلفت – نهائي كؤوس .

عودة للتدريبات

لم يخلد لاعبو الأحمر للراحة عقب مباراة منتخبنا أمام الشقيق القطري في الجولة الماضية والتي انتهت قطرية بهدف نظيف، حيث خاض أول تدريب له عند السادسة والنصف مساء أمس الأول على ملاعب جامعة قطر، وهو التمرين الذي انقسم إلى جزئين للاعبين الذين لعبوا المباراة وبذلوا جهدا بدنيا مضاعفا، تركزت التدريبات بشأنهم حول تمارين إزالة الإرهاق والاستشفاء بعيدا عن أي مجهود آخر ، فيما القسم الثاني والذي لم يشارك في المباراة سواء كانوا في دكة البدلاء أو خارج القائمة نهائيا فقد خاضوا تدريبات مختلفه من أجل البحث عن الجاهزية التامة وإبقائهم في نفس الرتم البدني الذي كانوا عليه في الأيام الماضية .

فيما انطلقت الحصة التدريبية ليوم أمس من أرضية ذات الملعب عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مسقط، وهو التدريب الرئيسي الذي سيحتوي على كل تفاصيل مواجهة الغد أمام أفغانستان وفقا لرؤية الجهاز الفني الذي وضعها عطفا على قدرات الفريق الأفغاني خلال المنافسات الماضية ، فيما يختتم الأحمر اليوم تدريباته استعدادا للمباراة بدءا من السادسة والنصف بتوقيت مسقط، حيث سيضع برانكو خلالها اللمسات الأخيرة لتشكيلة المباراة الهامة وكيفية التعامل مع جزئياتها بشكل مثالي للنهاية .

ارتياح برانكو

أبدى الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخبنا الوطني ارتياحه التام تجاه ما قدمه نجوم الأحمر في لقاء قطر الماضي، حيث تحدث إليهم مشيدا بما قدموه في المباراة من أداء متزن وعطاء لامحدود أعاد الثقة للفريق في توقيت مثالي، وركز في حديثه على أنه سعيد بأن اللاعبين قاموا بتنفيذ كافة الأمور التي طلبها منهم وطبقها في التدريبات التي سبقت المباراة، كما ذكر بأن الجميع يكره الخسارة في كرة القدم لكن هناك ظروف قد تقف ضدك في بعض الاحيان لا تمنحك الفرحة التي كنت تنتظرها وأحق بها ، وأكد في حديثه للاعبين قبل بداية الحصة التدريبية بأن التركيز الآن ينصب على مباراة أفغانستان دون الالتفات لأي أمر آخر أو حسابات أخرى ، فالفوز هو من يضعنا في المرحلة القادمة وهذا ما سيعمل عليه معهم بطبيعة الحال، مشددا في ذات الوقت على أن السرعة في نقل الكرة مطلوبة وهي التي كانت سببا في إرباك الدفاع القطري بشكل واضح .

برانكو أنهى حديثه للاعبين بضرورة نسيان المباراة ونتيجتها وما حدث فيها، والتركيز على المرحلة القادمة بدءا من مباراة أفغانستان مرورا بلقاء بنجلاديش ثم لقاء ملحق كأس العرب أمام الصومال بتاريخ 20 يونيو الحالي .

محاضرة صباحية

التقى برانكو صباح أمس بقاعة الاجتماعات المخصصة لمنتخبنا بفندق الشعلة مع لاعبي الأحمر والجهاز الفني المعاون، حيث قام بالاستعانة بمادة فيلمية عن مباراة منتخبنا مع نظيره القطري، والتي كانت بمثابة الدرس الهام الذي قام بتجزئته لعدة أجزاء وفق ما يحتاجه كل جزء من شرح، وقد فنّد برانكو الأخطاء التي وقع فيها لاعبونا وكيفية التغلب عليها وتصحيحها قبل مواجهة الغد، ناهيك عن شرح أداء المنتخب الأفغاني ومكامن القوة والضعف في صفوفه والعمل على تخطيها بصورة إيجابية .

اللاعبون استمعوا جيدا لهذه التوجيهات ، مؤكدين في ذات الوقت على تطبيق النصائح التي يطلبها المدرب بشكل مباشر في مباراة الحسم أمام أفغانستان إن شاء الله تعالى .

مكافأة فوز

نظرا للأداء الكبير الذي قدمه لاعبو منتخبنا في المباراة الماضية أمام قطر، ارتأى الاتحاد العماني لكرة القدم صرف مكافأة فوز للاعبين والجهازين الفني والاداري ، وهو أمر إيجابي سيكون تأثيره جيدا على عطاء الفريق في مباراة الحسم مساء الغد بإذن الله تعالى .

محسن المسروري : مباراة الغد لا تقبل القسمة على اثنين وسعيد بأداء اللاعبين

قال محسن المسروري النائب الأول لرئيس الاتحاد العماني لكرة القدم ورئيس بعثة منتخبنا في قطر : بداية أنا سعيد للغاية بالعطاء الذي قدمه اللاعبون في مباراة قطر ، ورغم الخسارة التي أعتبرها غير مستحقة إلا أن الروح المعنوية لم تتغير في صفوف الفريق، وهذا أمر جيد يدفعنا لمتابعة العمل بذات النهج مع المدرب برانكو ، مباراتنا أمام أفغانستان لا تقبل القسمة على اثنين بطبيعة الحال ، وهي مفتاحنا للتأهل المباشر للنهائيات بعيدا عن الحسابات الأخرى ، ندرك بأن ذلك لن يتأتى سهلا لكنه بحاجة إلى عمل متكامل يزيد من قدرات لاعبينا للمراحل القادمة، المدرب تحدث مع اللاعبين واثنى على عطاءاتهم في المباراة وأكد على أن الطريق لا زال بحاجة إلى عمل إضافي خاصة وأن هناك مباراتين حاسمتين أولهما أمام أفغانستان في التصفيات الآسيوية وثانيهما أمام الصومال في ملحق كأس العرب ، مجلس إدارة الاتحاد ارتأى تقديم الدعم الكبير للاعبين فأقر توزيع مكافأة فوز لهم وهذا أمر في غاية الأهمية قبل مباراة الغد .

واضاف المسروري : ما حدث في مباراتنا أمام قطر من أخطاء كارثية من الحكم السريلانكي بيريرا لن نسكت عنه إطلاقا وسيكون صوتنا مسموعا للجميع في هذه المرة ، فما حدث لا يجب السكوت عنه مطلقا ، فالحكم تسبب في حرماننا من نقاط المباراة عنوة، وطالبنا بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ما حدث في المباراة ، وإبعاد الحكم السريلانكي بشكل نهائي من حكام نخبة آسيا حتى يكون عبرة للآخرين .

مقبول البلوشي : راضون تماما عن الأداء أمام قطر ونسعى للأفضل أمام أفغانستان

الحمد لله رب العالمين راضون رضا تام على الاداء ، قدر الله ما شاء فعل بالنسبة للنتيجة، الفريق طمأن الجماهير ، تحدثت قبل بداية المباراة الأولى أن لدينا مهمة (4) مباريات وجميعها مهمة ، بدأنا بالأولى حققنا المطلوب لكن لم نتوفق بالنتيجة المطلوبة، الأداء أعطانا دافعا للاستمرار بذات العمل الجيد في مباراتي أفغانستان وبنجلاديش بالاضافة إلى مباراة ملحق كأس العرب أمام الصومال، أتمنى أن يقدموا افضل ما عندهم للوصول للنهائيات الآسيوية والمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم ، بطولة كأس العرب فرصة للاعبين لتقديم أفضل ما عندهم حتى يستمر الفريق لفترة طويلة في المنافسات ، حيث إن مجرد صعودنا للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال وصعودنا لدوري المجموعات بكأس العرب يعطي استمرارية وعملا كبيرا للفريق واللاعبين في الفترة القادمة ، سنكمل المسيرة بهذا الاداء الطيب الذي شاهدتموه في المباراة الأولى سيستمر وأفضل في المباراة القادمة .

واضاف البلوشي : نسينا تماما الأحداث التي صاحبت مباراة منتخبنا أمام قطر واللاعبون يفكرون في المباريات القادمة وهذا هو المطلوب، خاصة مباراة أفغانستان ، نسير خطوة خطوة للوصول للهدف المنشود في نهاية المطاف ، ونسأل الله التوفيق .