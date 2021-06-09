نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية وسنغافورة القادمة الجمعة 2021/06/11 في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي
موعد مباراة السعودية وسنغافورة، في الجولة الثامنة من التصفيات المشتركة لبطولتي كأس الأمم الأسيوية في الصين 2023 وتصفيات كأس العالم في قطر 2022 والقنوات الناقلة للمباراة، من أهم الموضوعات البحث على محرك البحث الرئيسي جوجل من قبل أنصار ومحبي الأخضر، الباحثين عن تكرار الفوز على منتخب سنغافورة بعد أن فاز المنتخب السعودي في لقاء الذهاب على سنغافورة 3 أهداف دون رد، قبل هذا اللقاء يتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، جمعهم من لعب 6 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، أما المنتخب السنغافوري فيحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد 7 نقاط، من فوز في مباراتين وتعادل في مباراة وتلقى الخسارة في 4 مباريات، وفقد فرصة التأهل رسمياً إلي نهائيات كأس العالم وفيما يلي الموعد والقنوات الناقلة.
موعد مباراة السعودية وسنغافورة القادمة
- 18.00 بالتوقيت العالمي “غرينتش”.
- 19.00 بتوقيت : المغرب، تونس، الجزائر.
- 20.00 بتوقيت : مصر، السودان، ليبيا.
- 21.00 بتوقيت : السعودية، الكويت، الأردن، اليمن، فلسطين، البحرين، قطر.
- 22.00 بتوقيت : الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عٌمان.
القنوات الناقلة مباراة السعودية ضد سنغافورة ومعلق اللقاء
تنقل المباراة عبر شاشة قناة KSA SPORTS HD 1، الناقل الحصري لجميع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم للمباريات التي تقام في المملكة، وأعلنت القنوات أن معلق اللقاء سيكون المعلق عبد الله الغامدي.
بطاقة مباراة السعودية وسنغافورة القادمة
|المباراة
|السعودية * سنغافورة
|البطولة
|التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وتصفيات كأس الأمم الأسيوية بالصين 2023
|الموعد والتوقيت
|الجمعة الموافق 2021/06/11 الساعة 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب مرسول بارك بالرياض
|القنوات الناقلة
|قناة السعودية الرياضية
التشكيل المتوقع للسعودية أمام سنغافورة
حراسة المرمى : – محمد العويس.
خط الدفاع : – عبد الإله العمري، ياسر الشهراني، عبد الله مادو، سلطان الغنام.
خط الوسط : – سلمان الفرج، عبد الإله المالكي، عبد الله عطيف، فهد المولد.
خط الهجوم : – صالح الشهري، سالم الدوسري.
ترتيب مجموعة السعودية قبل مباراة اليوم
|السعودية
|المركز الأول : برصيد 14 نقطة، من لعب 6 مباريات فاز في 4 تعادل في 2 ولم يهزم
|أوزبكستان
|المركز الثاني : برصيد 12 نقطة، من لعب 6 مباريات فاز في 4 وخسر مباراتين
|فلسطين
|المركز الثالث : برصيد 7 نقاط، من لعب 7 مباريات فاز في 2 وتعادل في 1 وهزم 4
|سنغافورة
|المركز الرابع : برصيد 7 نقاط، من لعب 7 مباريات فاز في 2 وتعادل في 1 وهزم 4
|أليمن
|المركز الخامس : برصيد 5 نقاط، من لعب 6 مباريات فاز في 1 وتعادل في 2 وخسر 3
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة السعودية وسنغافورة القادمة الجمعة 2021/06/11 في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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