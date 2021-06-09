موعد مباراة السعودية وسنغافورة القادمة الجمعة 2021/06/11 في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

موعد مباراة السعودية وسنغافورة، في الجولة الثامنة من التصفيات المشتركة لبطولتي كأس الأمم الأسيوية في الصين 2023 وتصفيات كأس العالم في قطر 2022 والقنوات الناقلة للمباراة، من أهم الموضوعات البحث على محرك البحث الرئيسي جوجل من قبل أنصار ومحبي الأخضر، الباحثين عن تكرار الفوز على منتخب سنغافورة بعد أن فاز المنتخب السعودي في لقاء الذهاب على سنغافورة 3 أهداف دون رد، قبل هذا اللقاء يتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، جمعهم من لعب 6 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، أما المنتخب السنغافوري فيحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد 7 نقاط، من فوز في مباراتين وتعادل في مباراة وتلقى الخسارة في 4 مباريات، وفقد فرصة التأهل رسمياً إلي نهائيات كأس العالم وفيما يلي الموعد والقنوات الناقلة.

موعد مباراة السعودية وسنغافورة القادمة

18.00 بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

19.00 بتوقيت : المغرب، تونس، الجزائر.

20.00 بتوقيت : مصر، السودان، ليبيا.

21.00 بتوقيت : السعودية، الكويت، الأردن، اليمن، فلسطين، البحرين، قطر.

22.00 بتوقيت : الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عٌمان.

القنوات الناقلة مباراة السعودية ضد سنغافورة ومعلق اللقاء

تنقل المباراة عبر شاشة قناة KSA SPORTS HD 1، الناقل الحصري لجميع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم للمباريات التي تقام في المملكة، وأعلنت القنوات أن معلق اللقاء سيكون المعلق عبد الله الغامدي.

بطاقة مباراة السعودية وسنغافورة القادمة