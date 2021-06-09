نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الكويت والأردن القادمة 2021/06/11 في تصفيات كأس العالم والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي
يستقبل أستاد جابر الأحمد الدولي، موعد مباراة الكويت والأردن في إطار الجولة أل 8 من مباريات التصفيات المزدوجة كأس العالم في قطر، وكأس الأمم الأسيوية في الصين 2023، تنقل المباراة على قناة الكويت الرياضية، يوم الجمعة 2021/06/11 في تمام الساعة 22.00 بتوقيت الكويت والأردن، يسعى كلا المنتخبين للفوز وتعزيز مركزه في المجموعة التي بتصدرها بجدارة منتخب أستراليا بتحقيقه العلامة الكاملة من اللقاءات أل 6 التي خاضها، المنتخب الكويتي صاحب الملعب اليوم يسعى لاقتناص المركز الثاني من منتخب المنتخب الأردني فهو قبل هذا اللقاء يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط جمعهم من لعب 6 مباريات، بينما المنتخب الأردني يرغب في تثبيت مركز الوصافة في المجموعة الذي يحتله قبل اللقاء برصيد 13 نقطة من لعب 6 مباريات، وكان الفريقين قد تعادلا بدون أهداف في مباراة الذهاب في الأردن.
موعد مباراة الكويت والأردن في تصفيات كأس العالم
- 19.00 بالتوقيت العالمي “جرينتش”.
- 20.00 بتوقيت : تونس، المغرب، الجزائر.
- 21.00 بتوقيت : مصر، ليبيا، تونس.
- 22.00 بتوقيت : الكويت، الأردن، السعودية، البحرين، فلسطين، العراق.
- 23.00 بتوقيت : الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عٌمان.
القنوات الناقلة مباراة الكويت ضد الأردن اليوم
تنقل المباراة على قناة الكويت سبورت الفضائية عالية الجودة.
ترتيب المجموعة قبل مباراة اليوم بين المنتخبين
|أستراليا
|المركز الأول برصيد 18 نقطة من لعب 6 مباريات حقق الفوز في أل 6 مباريات
|الأردن
|المركز الثاني برصيد 13 نقطة من لعب 6 مباريات فاز في 4 تعادل في 1 خسر في مباراة
|الكويت
|المركز الثالث برصيد 10 نقاط من لعب 6 مباريات فاز في 3 وتعادل في 1 وخسر في مباراة
|نيبال
|المركز الرابع برصيد 6 نقاط من لعب 7 مباريات فاز في مباراتين وخسر في 5 مباريات
|تايبيه الصينية
|المركز الخامس والأخير بدون أي نقاط أنهزم في 7 مباريات
بطاقة مباراة الكويت والأردن
|المباراة
|الكويت * الأردن
|البطولة
|تصفيات كأس العالم والأمم الأسيوية المشتركة
|الموعد والتوقيت
|الجمعة الموافق 2021/06/11 الساعة 22.00 بتوقيت الكويت والأردن
|الملعب
|ملعب جابر الأحمد الدولي
|القنوات الناقلة
|قناة الكويت الرياضية
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