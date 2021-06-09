موعد مباراة الكويت والأردن القادمة 2021/06/11 في تصفيات كأس العالم والقنوات المفتوحة الناقلة

يستقبل أستاد جابر الأحمد الدولي، موعد مباراة الكويت والأردن في إطار الجولة أل 8 من مباريات التصفيات المزدوجة كأس العالم في قطر، وكأس الأمم الأسيوية في الصين 2023، تنقل المباراة على قناة الكويت الرياضية، يوم الجمعة 2021/06/11 في تمام الساعة 22.00 بتوقيت الكويت والأردن، يسعى كلا المنتخبين للفوز وتعزيز مركزه في المجموعة التي بتصدرها بجدارة منتخب أستراليا بتحقيقه العلامة الكاملة من اللقاءات أل 6 التي خاضها، المنتخب الكويتي صاحب الملعب اليوم يسعى لاقتناص المركز الثاني من منتخب المنتخب الأردني فهو قبل هذا اللقاء يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط جمعهم من لعب 6 مباريات، بينما المنتخب الأردني يرغب في تثبيت مركز الوصافة في المجموعة الذي يحتله قبل اللقاء برصيد 13 نقطة من لعب 6 مباريات، وكان الفريقين قد تعادلا بدون أهداف في مباراة الذهاب في الأردن.

موعد مباراة الكويت والأردن في تصفيات كأس العالم

19.00 بالتوقيت العالمي “جرينتش”.

20.00 بتوقيت : تونس، المغرب، الجزائر.

21.00 بتوقيت : مصر، ليبيا، تونس.

22.00 بتوقيت : الكويت، الأردن، السعودية، البحرين، فلسطين، العراق.

23.00 بتوقيت : الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عٌمان.

القنوات الناقلة مباراة الكويت ضد الأردن اليوم

تنقل المباراة على قناة الكويت سبورت الفضائية عالية الجودة.

ترتيب المجموعة قبل مباراة اليوم بين المنتخبين