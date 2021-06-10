موعد مباراة الزوراء والشرطة اليوم والقنوات الناقلة

يهتم الكثيرون من عشاق كرة القدم العراقية بالبحث عن موعد مباراة الزوراء والشرطة، التي سوف تقام في نصف نهائي كأس العراق 2021، والمقرر لها اليوم الخميس 10 /6 / 2021، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السُّعُودية والعراق، من ناحية أخري فإن المباراة سوف تقام على ملعب الشعب الدُّوَليّ، ويسعي كلا الناديين لهدف الوصول للمباراة النهائية، ومن هنا فإن فاعليات تلك المباراة سوف تكون قوية وتتمتع بالكثير من الإثارة، وذلك لرغبة كل منهما في تخطي عقبة الأخر والفوز بالمباراة والصعود للنهائي، وكانت 4 فرق قد تأهلت إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العراق، حيث سوف تتنافس فيما بعضها لبلوغ المباراة النائية من البطولة، وتلك الفرق هي الشرطة، والزوراء، والقوة الجوية، وفريق الكرخ.

موعد مباراة الزوراء والشرطة

فريق الشرطة يسعى لإرضاء جماهيره، وتخطي عقبة الزوراء والصعود للمباراة النهائية من بطولة كأس العراق 2021، حيث وصل لنصف النهائي بعد تغلب في الدور ربع النهائي على نادي الميناء، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في الوقت نفسه الذي صعد فيه نادي الزوراء لتلك المباراة بعد تغلبه علي نادي الحدود العراقي، وذلك بركلات الترجيح، حيث كان الوقت الأصلي بين الفريقين كان قد أنتهي بالتعادل السلبي، مما جعلهما يحتكمان إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، التي تفوق فيها نادي الزوراء بنتيجة 5/4، ليصعد لنصف النهائي ويقابل فريق الشرطة العراقي، حيث يصعد الفائز منهما إلي المباراة النهائية، ليقابل الفائز من مباراة القوة الجوية والكرخ.

الزوراء والشرطة اليوم

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