تعرف علي موعد انطلاق بطولة اليورو بنظامها الجديد وما هي جوائزها

بطولة اليورو، تعتبر هذه البطولة تم التخطيط لها لأول مرة في أواخر الخمسينات، وفي عام ١٩٨٥ تم إنشاء أول بطولة أوروبية لجميع المنتخبات، وكانت تعتمد هذه البطولة على أن يلعب الفريق مباراة في دولته ومباراة في دولة المنتخب الآخر وهكذا، كما يحب الإشارة أن أول بطولة ل أمم أوروبا كانت في عام ١٩٦٠ م، وقيمت هذه المباراة في باريس بين الإتحاد السوفيتي ومتخب يوغسلافيا، ويعتبر الاتحاد السوفيتي هو أول فريق فاز ببطولة أمم أوروبا لأول مرة .

بطولة اليورو

تعتبر هذه البطولة من أهم البطولات الموجودة في وقتنا الحالي، حيث شهدت حضوراً جماهيري كبير للغاية من جميع أنحاء العالم، على الرغم أنه في بداية هذه البطولة لم تحظي البطولة بعدد جماهيري كبير، حيث كانت هذه البطولة تقتصر فقط على ٤ منتخبات فقط، حيث كانت الدول متأثرة بشكل كبير بجميع الظروف السياسية التي تحدث في جميع انحاء العالم، كما كانت مدة السفر طويلة للغاية على جميع الجماهير وتكلفة السفر غالية للغاية، حيث شهدت في عام ١٩٦٠ حضور جماهيري قليل للغاية بسبب غلاء التكاليف.

جوائز بطولة اليورو

تمنح هذه البطولة العديد من الجوائز المختلفة، لاعب البطولة يتم منحها لأفضل لاعب وظهرت هذه الجائزة منذ بداية عام ١٩٩٦.

الحذاء الذهبي يتم منحه للاعب الذي سجل العديد من الأهداف في البطولة من بدايتها.

الحذاء الفضي تمنح لثاني أكثر لاعب سجل العديد من الأهداف خلال البطولة.

الحذاء البرونزي لثالث لاعب سجل أكبر عدد من الأهداف خلال البطولة.

جائزة سوكار تمنح لأفضل لاعب شاب في البطولة، لا يقل عمر الشاب عن ٢١ عام.

جائزة رجل المباراة، تمنح لأفضل لاعب في المباراة، ويتم اعطاء هذه البطولة كل مباراة.

جائزة فريق البطولة يتم منحها لأفضل ١١ لاعب.

ملاعب بطولة اليورو

هذه البطولة تقوم بالتطوير الدائم كل فترة من حيث عدد الملاعب التي يتم استخدامها، كان معدل الملاعب التي يتم استخدامها في بداية هذه البطولة أكثر من ثلاث ملاعب، وبعد زيادة أعداد المنتخبات بشكل كبيرة بالطبع تم زيادة أعداد الملاعب التي يتم استخدامها، وفي الفترة الأخيرة أصبح عدد المنتخبات المشاركة في هذه البطولة أكثر من ٢٤ منتخب لذلك أصبحت الملاعب المستخدمة أكثر من ١٠ ملاعب في ١٠ دول أوروبية .