نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر وتونس القادمة 11\06\2021 الودية والقنوات الناقلة استعداداً لتصفيات كأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الجزائر وتونس القادمة، حيث يلتقي منتخب الجزائر ومنتخب تونس، على ملعب الأوليمبي حمادي العقربي، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 11\06\2021، وذلك ضمن استعداد المنتخبين لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويحل منتخب محاربو الصحراء ضيفاً على منتخب تونس، في مباراة ودية ترقى إلى الرسمية، حيث يعد لقاء المنتخبين ديربي قوي يتسم بالقوة والندية والإثارة.

ويدخل منتخب تونس اللقاء برغبة في الفوز، وتحقيق انتصار معنوي مهم على منتخب قوي مثل منتخب الجزائر، وحتى يضع المدير الفني يديه على العناصر الأساسية في الفريق، ويستطيع تجربة عدد كبير من اللاعبين، حتى يقف على مستواهم ومدى جاهزيتهم، وقدرتهم على تمثيل منتخب تونس.

أما منتخب محاربو الصحراء، فسوف يسعى للفوز بالمباراة، والتعبير بقوة عن قوة وإمكانيات لاعبيه، وجاهزية حامل لقب بطولة أفريقيا النسخة الماضية، وتعد هذه المباراة استعداد قوي للمنتخبين، ويفيد المنتخبين بشكل كبير فيما سيأتي من مقابلات رسمية، كما سيفيد كلا المديرين الفنيين، للوقوف على مستوى لاعبيهم، ومدى جاهزيتهم وتجربة عدد كبير منهم.

أرقام تخص مواجهات المنتخبين

تعادل الفريقين في عدد الانتصارات حيث فاز كل منتخب على الآخر في 16 مباراة.

التقي المنتخبين في تصفيات كأس العالم ثلاث مرات أعوام 1970، 1978، 1986.

أجريت أول مباراة رسمية بين المنتخبين بعد استقلال الجزائر في 15 ديسمبر 1963 وانتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الجزائر وتونس الودية القادمة

تنطلق صافرة المباراة يوم الجمعة الموافق 11\06\2021، حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

22:00:- العاشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة

سوف تنقل المباراة على قناة الوطنية التونسية.

بطاقة مباراة الجزائر وتونس