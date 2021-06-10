موعد مباراة إيطاليا وتركيا القادمة 11\06\2021 والقنوات الناقلة في افتتاح يورو 2020

موعد مباراة إيطاليا وتركيا ، يلتقي المنتخب الإيطالي نظيره التركي، في افتتاح يورو 2020، حيث يستضيف استاد الأوليمبيكو المباراة، والتي تنطلق يوم الجمعة الحادي عشر من يونيو الحالي، مباراة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، في بطولة هي الأقوى عالمياً بعد بطولة كأس العالم، بطولة استثنائية بكل المقاييس، حيث تقام في 11 دولة بسبب فيروس كورونا.

يرغب منتخب إيطاليا في انطلاقه قوية في افتتاحية البطولة، لذلك سوف يسعى بكل قوة نحو الفوز بالمباراة وتحقيق أول ثلاث نقاط، واستغلال عامل الأرض لصالحه، خصوصاً أنه سيلاقي منتخب قوي وهو المنتخب التركي، وفي المقابل يسعى المنتخب التركي نحو بداية قوية، تعطي رسالة قوية بأن المنتخب التركي جاهز للمنافسة على اللقب، رغم قوة المنافس وصعوبة اللقاء، لذلك نحن أمام مباراة من المتوقع لها أن تكون قوية، وتتسم بالندية والإثارة والرغبة في الفوز من كلا المنتخبين.

تاريخ مواجهات المنتخبين

تقابل المنتخبين في 6 مواجهات.

استطاع منتخب إيطاليا الفوز في ثلاث مواجهات.

تعادل المنتخبين في ثلاث مواجهات.

آخر مباراة جمعت بينهم انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

موعد مباراة إيطاليا وتركيا

تنطلق صافرة المباراة يوم الجمعة القادمة الموافق 11\06\2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة بتوقيت جرينتش.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:00:- العاشرة بتوقيت السعودية والعراق وسوريا وفلسطين وقطر والبحرين واليمن والكويت.

23:00:- الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة والمعلق

كما هو معروف فإن قنوات بي إن سبورت، تمتلك حقوق نقل مباريات بطولة يورو 2020، في شمال أفريقيا وكذلك في الدول العربية، وعليه فسوف يتم نقل المباراة في هذه الدول على القنوات التالية:

beIN Sports HD 1 Max.

beIN Sports HD 2 Max.

وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق الكبير الجزائري “حفيظ دراجي”.

بطاقة مباراة إيطاليا وتركيا