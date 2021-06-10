قنوات مفتوحة تبث يورو 2020.. مواعيد مباريات أمم أوروبا والمنصات الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة أمم أوروبا يورو 2020 ، بمشاركة 24 منتخبا، حيث يستضيفها 11 بلدا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة العريقة التي انطلقت عام 1960. وسوف نستعرض مواعيد مباريات البطولة والقنوات الناقلة لها، بالإضافة إلى كل المعلومات عن اليورو.

مواعيد مباريات يورو 2020

أشرنا في وقت سابق إلى أن بطولة يورو 2020 سوف تستضيفها 11 دولة مختلفة، حيث يشهد الاستاد الأولمبي في روما الافتتاح، بينما يسدل الستار في استاد ويمبلي في لدن بالمباراة النهائية. وتستضيف إيطاليا مباريات المجموعة الأولى التي تضم منتخبات “إيطاليا وسويسرا وتركيا وويلز”، حيث يصطدم منتخب الأزوري في الافتتاح بنظيره التركي، مساء غد الجمعة، وتحديدا الساعة التاسعة بتوقيت مصر (10 بتوقيت السعودية)، وتتواصل مباريات الجولة الأولى بمن المجموعات بالمباريات الآتية.

المباراة إيطاليا * تركيا البطولة يورو 2020 الموعد والتوقيت الجمعة 9 مساء الملعب الملعب الأولمبي – روما القنوات الناقلة بي إن سبورتس

جدول مباريات اليورو

نستعرض لكم في النقاط التالية، جدول مباريات الجولة الأولى من أمم أوروبا 2020، كالآتي:

ويلز وسويسرا يوم السبت الساعة 3 مساء بتوقيت مصر.

الدنمارك وفنلندا يوم السبت الساعة 6 مساء.

بلجيكا وروسيا يوم السبت الساعة 9 مساء.

إنجلترا وكرواتيا يوم الأحد الساعة 3 مساء.

النمسا ومقدونيا الشمالية يوم الأحد الساعة 6 مساء.

هولندا أوكرانيا يوم الأحد الساعة 9 مساء.

اسكتلندا والتشيك يوم الإثنين الساعة 3 مساء.

بولندا وسلوفاكيا يوم الإثنين الساعة 6 مساء.

إسبانيا والسويد يوم الإثنين الساعة 9 مساء.

هنجاريا والبرتغال يوم الثلاثاء الساعة 6 مساء.

فرنسا وألمانيا يوم الثلاثاء الساعة 9 مساء.

القنوات الناقلة لليورو

وفي نبأ سعيد لعشاق الساحرة المستديرة في عالمنا العربي، فإن هناك العديد من القنوات التي سوف تنقل فعاليات اليورو، سواء كانت قنوات مشفرة أو مفتوحة، وهي كالآتي: