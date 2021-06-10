نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد افتتاح اليورو مباراة إيطاليا وتركيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتجه الأنظار صوب الاستاد الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما، مساء غد الجمعة، حيث تنطلق بطولة أمم أوروبا “يورو 2020″، بعد تأجيلها لمدة عام كامل بسب الظروف العالمية، وتنظم البطولة هذا العام بنظام مخلتف للمرة الأولى حيث تستضيفها 11 دولة مختلفة، احتفالا بمرور 60 عاما على إطلاق النسخة الأولى من المسابقة العريقة عام 1960، وفي السطور التالية ننشر موعد مباراة إيطاليا وتركيا والقنوات الناقلة لها.

موعد افتتاح يورو 2020

ساعات قليلة وتبدأ فعاليات افتتاح النسخة الاستثنائية من اليورو، حيث تجرى البطولة في 11 مدينة، تبدأ من العاصمة الإيطالية وتنتهي في استاد ويمبلي العريق في قلب لندن، ويترقب عشاق كرة القدم الساعة التاسعة مساء غد الجمعة بتوقيت مصر (العاشرة بتوقيت السعودية)، لإطلاق صافرة انطلاق مباراة إيطاليا وتركيا في الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

ومن المقرر أن يحضر افتتاح البطولة 16 ألف مشجع في الاستاد الأولمبي، أي ما يعادل 25% من السعة الإجمالية، إلى جانب إقامة شاشات عملاقة لمتابعة اللقاء في ميدان المنتدى الروماني، وكذلك في ساحة “بياتزا ديل بوبولو” بقلب العاصمة الإيطالية.

المباراة إيطاليا – تركيا البطولة يورو 2020 الموعد والتوقيت الجمعة 11 يونيو – الساعة التاسعة بتوقيت مصر الملعب الاستاد الأولمبي في روما القنوات الناقلة beIN Sports HD Max 1

تشكيل مباراة إيطاليا وتركيا

خاض منتخب إيطاليا آخر مبارياته الودية أمام التشيك يوم الجمعة الماضي، حيث حقق الفوز بنتيجة كبيرة 4-0، وكان تشكيله الأساسي يتكون من: “جيانليوجي دوناروما، ليوناردو بينازولا، جوريجيو كيليني، ليوناردو بونوتشي، فلورينزي، مانويل لوكاتيلي، جورجينهو، نيكولو باريلا، إنسيني، تشيرو إيموبيلي، دومينيكو بيراردي”.

أما منتخب تركيا فخاض آخر مبارياته الودية استعدادا لليورو، يوم الخميس الماضي أمام مولدوفا، وحقق الفوز 2-0، علما بأنه خاض المباراة بتشكيل مكون من: “شاكير أوموت، مرعش كاجلار، سويونكو، ميريح ديميرال، زكي شيليك، يوكوشلو، تشالهان أوغلو، يوسف يازيجي، توفان، كينان كرامان، يلماز”.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وتركيا

هناك العديد من القنوات المفتوحة والمشفرة التي سوف تبث فعاليات بطولة اليورو، ويأتي على رأسها مجموعة قنوات بي إن سبورتس، التي تتمتع بالبث الحصري في العالم العربي للبطولة، وهذه القنوات هي: