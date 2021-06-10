تعرف على أسعار تذاكر مباراة السعودية وسنغافورة في تصفيات كأس العالم

يبحث العديد من المواطنين محبي الساحرة المستديرة في مكان في الوطن العربى وفي المملكة العربية السعودية عن أسعار تذاكر مباراة السعودية وسنغافورة، كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسعار تذاكر مباراة السعودية – سنغافورة اليوم الجمعة ضمن مباريات الدور الثامن من التصفيات الآسيوية المزدوجة لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، حيث أن تلك المباراة هامة للغاية للمنتخب الأخر السعودي حيث تشهد إثارة كبيرة ويحتاج المنتب السعودي فيها إلى محاولة تحقيق الثلاث نقاط لإرضاء جمهور السعودية الكروي بالإضافة إلى الإقتراب من كأس العالم المقرر إقامته في قطر لعام 2021

أسعار تذاكر مباراة السعودية وسنغافورة

وجاءت أسعار التذاكر التالية: “30 ريالاً للأفراد، 50 ريالاً للعائلات والأفراد، 75 ريال للفئة الفردية، 75 ريال للفئة العائلية، 500 ريال للفئة الفضية، 1000 ريال للفئة الذهبية، وقبل مباراة سنغافورة نجح المنتخب السعودي في تحقيق فوز كبير على اليمن يوم السبت بثلاثية بدون رد في الجولة السابعة، وسجل للمنتخب السعودي ضد اليمن” سالم الدوسري هدف واحد وفهد المولد هدفين.

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد سنغافورة

تقام مباراة السعودية ضد سنغافورة في موربول بارك بالرياض يوم الجمعة الساعة 9 مساءً، ويحتل المنتخب السعودي المركز الأول في المجموعة الرابعة من التصفيات برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن منتخب أوزبكستان صاحب المركز الثاني، وتحتل أوزبكستان المركز الثاني برصيد 12 نقطة من 6 مباريات بنتيجة 4 انتصارات – هزيمتين، ويحتل المنتخب الفلسطيني المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وخاض 7 مواجهات، بفوزين وتعادل واحد، وأربع خسائر، كما يمتلك منتخب سنغافورة 7 نقاط، لكن في المركز الرابع خاض 7 مباريات بـ “فوزين – 4 هزائم – وتعادل واحد”، ويحتل المنتخب اليمني المركز الخامس والأخير برصيد 5 نقاط، حيث لعب اليمن 6 مباريات حتى الآن، وحقق فوزًا واحدًا وتعادل مرتين، لكنه تكبد 3 خسائر.

وينتظر الجميع المباراة المقرر إقامتها غداً الجمعة الموافق الحادي عشر من شهر يونيو لجاري لعام 2021، وتكون المباراة في الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة على أن تكون التاسعة بتوقيت تونس والمغرب والامارات العربية، ومن المتوقع ان يعود اللاعب فهد المولد من الإصابة الطفيفة التي لحقت به خلال مباريات الدوري السابقة حيث أنه بالفعل أصبح على اتم الاستعداد للمباراة.