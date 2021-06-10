نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2021 على مختلف الأقمار الصناعية بدون تشفير في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2021 ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا والتي ينتظرها الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم وليس في قارة أوروبا فقط، وبشكل حادث متابعي ومحبي الساحرة المستديرة في الوطن العربي، حيث يرغب الكثير من المشاهدين في متابعة بطولة يورو 2021 من خلال القنوات الرياضية المفتوحة لمشاهدة كافة المباريات بشكلٍ مجاني بدون تشفير، ونظرا لاهتمام المشاهدين ورغبة الكثير في التعرف على هذه القنوات، سوف نستعرض الان من خلال هذا المقال القنوات الرياضية الناقلة لبطولة كأس أمم أوروبا عبر القمر الصناعي أسترا وكذلك هوت بيرد الاوروبي بالاضافة الى الترددات الخاصة بهذه القنوات لمتابعة كافة مباريات البطولة.

القنوات الناقلة لبطولة أمم أوروبا 2021

تنطلق بطولة امم اوروبا رسميا يوم الحادي عشر من شهر يونيو الجاري، وهي البطولة التي تضم الكثير من المنتخبات الاوروبية والتي كانت من المفترض ان يتم نقلها خلال العام الماضي، ولكن جاء التأجيل الى العام الجاري من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة فيروس كورونا التي أدت إلى تأجيل البطولة.

القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2021

القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة يورو 2021 من المعروف ان شبكة قنوات بي ان سبورتس الفضائية الرياضية هي التي تقوم ببث بطولة امم اوروبا بشكل حصري في الشرق الأوسط، لذلك يرغب الكثير من الأشخاص للتعرف على اهم القنوات الناقلة لبطولة يورو 2021 بشكل مجاني، وقد أعلنت بعض القنوات على القمر الصناعي هوت بيرد الأوروبي والقمر الصناعي استرا عن نقل البطولة ومن اهم هذه القنوات مايلي.

قناة ZDF Germany على القمر Astra 19.2°E، التردد 11954 H 27500. قناة L’Equipe TV HD على القمر Astra 19.2°E، التردد 11895 V 29700. قناة M6 HD France على القمر Astra 19.2°E، التردد 12168 V 29700. قناة W9 HD France على القمر Astra 19.2°E، التردد 12168 V 29700. قناة TFX HD France على القمر Astra 19.2°E، التردد11856 V 29700. قناة TF1 HD France على القمر Astra 19.2°E، التردد 12168 V 29700.

تردد القنوات الناقلة لبطولة أمم أوروبا 2021

أعلنت القنوات الألمانية ZDF عن نقلها بطولة امم أوروبا هاذ العام من خلال القمر استرا واليكم تردد القنوات كما يلي:-

ZDF HD Germany

Astra 19.2°E – 11954 H 27500

Astra 19.2°E – 11362 H 22000

ARD Das Erste HD Germany

Astra 19.2°E – 11494 H 22000

Astra 19.2°E – 11836 H 27500

وسوف نوافيكم فى حاله وجود قنوات اخري خلال الساعات التالية تنقل البطولة الأوروبية فتابعونا.