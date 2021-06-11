نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة العراقية الرياضية ٢٠٢١ Al Iraqiya Sports HD الجديد نايل سات تقنية عادية وتقنية HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة العراقية الرياضية ٢٠٢١ Al Iraqiya Sports HD الجديد على نايل سات وعرب سات التقنية العادية وتقنية HD عالية الجودة، والتي أعلنت عن موعد وتوقيت بث مباراة منتخب العراق الوطني ومنتخب هونج كونج يوم الجمعة الموافق 11 يونيو 2021، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المُكرمة “السعودية”، وسنتعرف من خلال هذا التقرير على تردد قناة العراقية سبورت الرياضية Al Iraqiya Sports HD على القمر المصري نايل سات، هذا وتشغل قناة الرياضية العراقية مكانة لائقة بين القنوات الرياضية العربية، نظرا لما تقدمة من برامج ومباريات وبطولات.

تردد قناة العراقية الرياضية الجديد على نايل سات وعرب سات

وتجدر الإشارة إلى أن قناة العراقية الرياضية من القنوات الرياضية والتي تبث إشارة ترددها على القمر نايل سان بصورة مفتوحة ومجانية، وتسعى إدارة قناة الرياضية العراقية إلى تعزيز مكانتها في الوسط الإعلامي الرياضي، وذلك باستخدامها أفضل التقنيات الحديثة، ومن خلال ما تتميز به من استوديوهات تحليلية احترافية، وكذلك تتبع القناة مهنية صادقة في نقل الأحداث والفاعليات والبطولات والمباريات، سواء على الساحة المحلية العراقية أو الساحة العربية أو الدولية.

تردد قناة العراقية الرياضية الجديد ٢٠٢١ Al Iraqiya Sports HD نايل سات

وبات القناة تمتلك قاعدة جماهيرية ونسب مشاهدة مرتفعة تؤهلها أن تكون منافس قوي للقنوات النظيرة لها، ولن نغفل تردد قناة الشباب سبورت الرياضية العراقية الجديدة، وهي من القنوات الرياضية العراقية الحديثة نسبيا، والتي أصبحت بدورها منافس لقناة العراقية الرياضية.

تردد قناة العراقية الرياضية HD الجديد على النايل سات

تردد قناة العراقية الرياضية على عرب سات ونايل سات

القمر الصناعي التردد القطبية معدل الترميز تصحيح الخطأ عرب ست بدر 6 11747 عمودي v 27500 3/4 نايل سات 12563 أفقي h 27500 5/6

معلومات قناة العراقية الرياضية التابعة لشبكة الإعلام العراقي

لنوع رياضية تاريخ التأسيس 2005 صيغة الصورة SD ، HD البلد العراق اللغة العربية المقر الرسمي بغداد – العراق الموقع الرسمي شبكة الإعلام العرافي عبر الساتل نايل سات

12562 H الترميز 27500 5/6

أشر البرامج التي تقدمها قناة العراقية الرياضية



برلمان الرياضية .

. الاستوديو التحليلي .

. أنت الحكم .

. الدوري .

. اوربيات .

. معايشة رياضية .

. صباحكم رياضي.

برنامج كل الألعاب.

قناة الرياضية العراقية على عرب سات ونايل سات

ومن الجدير بالذكر أن قناة العرافية الرياضية تتبع في ملكيتها قناة شبكة الإعلام العراقي، وقد استطاعت القناة استقطاب فريق عمل من مذيعين ومقدمي برامج على قدر عالى من المهنية والاحترافية، هذا ويمتد بث القناة طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة، كما تبث القناة على إشارة بث بالتقنية العادية، هذا بالإضافة للبث بتقنية HD عالية الجودة.