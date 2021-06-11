انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس اللجنة الطبية بالأهلي يكشف موقف “أفشة” قبل مواجهة الترجي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قال الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، بأن اللاعب محمد مجدي أفشة تعافى من الإصابة ويستعد لمواجهة فريق الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد شوقي خلال لقاء هاتفي في برنامج 60 دقيقة الذي تقدمه الإعلامية شيما صابر على قناة أون تايم سبورت 2، قائلًا إن محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة السوبر الأفريقي ضد فريق نهضة بركان المغربي، والتي فاز بها الأهلي بهدفين دون رد.

كما أعلن شوقي أن أفشة جاهز تمامًا للمشاركة مع الأهلي المقبلة ضمن مباراة الذهاب، ضد نادي الترجي التونسي يوم 19 من الشهر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي أن تقام مباراة الإياب يوم 29 من الشهر ذاته (جدول المباريات).

يذكر أن الأهلي قد تجاوز فريق صن داونز الجنوب أفريقي خلال دور الثمانية، كما تغلب الترجي التونسي على فريق شباب بلوزداد الجزائري بضربات الجزاء.

ويسعى الأهلي للفوز بلقاء الذهاب حتى يحافظ على كامل حظوظه في الاحتفاظ بلقب دوري أبطال إفريقيا.