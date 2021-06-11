موعد مباراة الجزائر وتونس اليوم والقنوات الناقلة

تقام في التاسعة من مساء اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 بتوقيت مكة المكرمة المباراة الودية المرتقبة بين فريقي الجزائر وتونس، وذلك في إطار استعداد الفريقين للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقامة بدولة قطر، حيث يحل المنتخب الجزائري ضيفًا على المنتخب التونسي، لتقام المباراة على الملعب الأولمبي حمادي العقربي (رادس سابقًا)، حيث يجري كلا الفريقين مبارياتهما التحضيرية، وذلك استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة الجزائر وتونس

كان معسكر المنتخب التونسي قد بدأ مع بداية الشهر الحالي، وذلك استعدادا لخوض تلك المباراة مع نظيره الجزائري، وكان الفريق التونسي قد خاض تجربة سابقة له أمام الكونغو الديمقراطية، وذلك يوم السبت الماضي، أيضًا على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، وكان الفريق التونسي قد تغلب في تلك المباراة بهدف دون، ومن المنتظر أن يخوض الفريق التونسي تجربة ثالثة في خلال هذا الشهر، حيث سيلعب مباراته المرتقبة القادمة أمام منتخب مالي يوم الثلاثاء المقبل 15 يونيو 2021 على نفس الاستاد، أما عن مرحلته القادمة، فإن الفريق سوف يخوض في سبتمبر المقبل مبارياته الرسمية أما غينيا الاستوائية، وذلك ضمن الجولة الأولي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

متى تلعب الجزائر ضد تونس

أما بالنسبة للمنتخب الجزائري، فقد خاض الفريق على أرضه مباراتين وديتين، وذلك ضمن معسكره الحالي، وذلك استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وتعتبر مباراة اليوم أمام المنتخب التونسي هي المباراة الثالثة التي يخوضها المنتخب الجزائري، حيث لعب الفريق مباراته الودية الأولي يوم الخميس 3 يونيو 2021 أمام الفريق الموريتاني، وفاز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب مصطفي شاكر.

ثم واجه المنتخب المالي يوم الأحد 6 يونيو على نفس الملعب، ليتفوق عليه بهدف واحد دون رد، من ناحية أخري فإن المنتخب الجزائري مقرر له أن يخوض مباراته الودية القادمة أمام منتخب بوروندي، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 16 يونيو 2021، من المنتظر أن يتم نقل المباراة تلفزيونيًا، وذلك من خلال قناة الوطنية التونسية، وأيضًا من خلال قناة الجزائرية.