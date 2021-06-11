تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2021 الناقلة لمباراة هونغ كونغ والعراق اليوم 11/6/2021

يتابع جميع مشجعي ومحبي كرة القدم حول العالم اليوم، وبخاصة المشجعين داخل القارة الآسيوية، أهم مباريات كرة القدم على مدار العام، واليوم سوف نتعرف سوياً على تردد قناة العراقية الرياضية التي تقوم حالياً بنقل فاعليات المباريات الخاصة بتصفيات قارة آسيا لكأس العالم 2021، واليوم سوف نضع بين ايديكم من خلال صفحات هذا المقال أهم المعلومات الترددية الخاصة بالقناة، وكذلك الطرق الصحيح التي يمكنكم من خلالها الحصول عليها داخل المنازل، وسوف نطلعكم أيضاً على أهم المباريات التي سوف تقوم بنقلها خلال الأيام القادمة ومواعيد عرضها، تابعوا معنا.

تردد قناة العراقية الرياضية

تعرف اليوم معنا على تردد قناة العراقية الرياضية والتي من المؤكد أنك تبحث عنها اليوم إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة منتخب هونج كونج ضد المنتخب العراقي، والتي سوف تقوم الفناة بنقلها على الهواء مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بتوفيت القاهرة، السابعة والنص مساءا بتوفيت المملكة العربية السعودية، والتي تقام ضمن فاعليات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2021، غدا الجمعة الحادي الموافق عشر من شهر يونيو 2021، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة (ج)، وتنقل القناة أحداث المباراة على الهواء مباشر، ضمن ستديو تحليلي كبير، وباقة من ألمع نجوم الوسط الرياضي في القارة الآسيوية، والذين سوف يقومون بتحليل احداث المباراة.

تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2021

يمكنك الآن ضبط تردد قناة العراقية الرياضية عبر المعلومات الترددية التالية، والحصول على البث المباشر لها داخل منازلكم بمنتهى اليسر.

اسم القناة: قناة العراقية الرياضية.

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بها: 12563.

اتجاه الاستقطاب: عامودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

وكذلك يمكن الحصول عليها عبر موجات القمر الصناعي عرب سات عبر المعلومات الترددية التالية: