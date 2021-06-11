اعتقال لاعب برشلونة في اليونان

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أنه تم إلقاء القبض على سيرجي روبرتو، لاعب برشلونة، خلال تواجده في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وألقت الشرطة اليونانية على روبرتو في حفلة غير قانونية مع مئات الأشخاص، دون اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.



وأضافت الصحيفة، أن هناك صورا لروبرتو مع صديقته كورال سيمانوفيتش داخل منزل، بالإضافة إلى مئات الأشخاص الآخرين الذين يرقصون معا بدون أي قناع أو احترام مسافات الآمان، وهو أمر ممنوع حاليا من قبل الحكومة اليونانية بسبب الوضع الصحي الذي تشهده البلاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي زادت فيه التكهنات بشأن رحيل روبرتو عن النادي الكتالوني.



وأظهرت صور أخرى مسربة، لاعبا دوليا من باناثينايكوس فعل الشيء نفسه في مكان آخر على الجزيرة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الأمر تم تصعيده إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ومن المنتظر أن تتخذ الحكومة إجراءات فورية لمحاولة إيقاف هذا النوع من التجاوزات خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالات