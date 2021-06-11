نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كافة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 UEFA EURO مجاناً على جميع الأقمار الصناعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” مصدر أهتمام وبحث الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم، حيث تنطلق اليوم الجمعة الموافق 11 يونيو أولي مباريات البطولة، والتي تنقل حصرياً في الشرق الأوسط من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت ماكس، وقد تم تأجيل البطولة لهذا العام بدلاً من العام الماضي بسبب انتشار جائحة كورورنا، وتتنافس خلال هذه البطولة مجموعة من المنتخبات الأوروبية الكبري، والذي سيجعل البطولة غاية في القوة والإثارة في ظل وجود الكثير من النجوم داخل صفوف المنتخبات الأوروبية المختلفة، ومن خلال المقال، نقدم لجميع متابعينا جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لأمم أوروبا 2020 مجاناً عبر مختلف الأقمار الصناعية.
القنوات المفتوحة الناقلة لأمم أوروبا 2020 UEFA EURO
ستقام بطولة أوروبا لهذا العام في 11 مدينة أوروبية، حيث ستتنافس الفرق الأوروبية المختلفة المشاركة في البطولة على تحقيق واحد من أهم الألقاب بالنسبة للمنتخبات الأوروبية، وتمتلك البرتغال أخر لقب لهذه البطولة، وذلك خلال عام 2016، كما يعد المنتخب الأسباني، والألماني من أكثر الفرق تتويجاً بقلب هذه البطولة، وذلك بثلاث بطولات لكل فريق، ويقام اليوم افتتاح بطولة يورو 2020 بمواجهة قوية بين إيطالياً وتركيا، والتي ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستكون قناة بي ان ماكس HD 1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد تركيا اليوم بتعليق حفيظ دراجي.
مجموعات بطولة أمم أوروبا 2020
يتواجد 24 فريق خلال بطولة أمم أوروبا لهذا العام، وقد تم تقسيمهم إلي 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، وهي:
- المجموعة الأولي: تركيا – ايطاليا – ويلز _ سويسرا
- المجموعة الثانية: بلجيكا – روسيا – الدنمارك _ فنلندا
- المجموعة الثالثة: هولندا – أوكرانيا – النمسا _ مقدونيا الشمالية
- المجموعة الرابعة: انجلترا – كرواتيا – اسكتلندا _ التشيك
- المجموعة الخامسة: أسبانيا – بولندا – السويد _ سلوفاكيا
- المجموعة السادسة: ألمانيا – فرنسا – البرتغال _ المجر
تردد القنوات المفتوحة الناقلة ليورو 2020
نستعرض لحضراتكم كافة ترددات القنوات المجانية الناقلة لأمم أوروبا 2020 عبر مختلف الأقمار الصناعية المختلفة، والتي يمكن للجميع استقبالها من أجل ضمان متابعة مباريات كأس الأمم الأوروبية، وهي:
- ZDF Germany
Astra 19°E – 11362 H 22000
Astra 19°E – 11954 H 27500
- ZDF Info Germany
Astra 19°E – 11347 V 22000
Astra 19°E – 11954 H 27500
- ARD Das Erste Germany
Astra 19°E – 11494 H 22000
Astra 19°E – 11836 H 27500
- TRT 1 HD Turkey
Turksat 42°E – 11054 V 30000
Turksat 42°E – 11958 V 27500
Turksat 42°E – 11096 H 30000
Eutelsat 7°E – 11637 H 30000
- TRT 2 HD Turkey
Turksat 42°E – 10958 V 6250
Turksat 42°E – 10968 V 7920
Turksat 42°E – 11958 V 27500
Eutelsat 7°E – 10804 V 30000
- TRT Spor HD Turkey
Turksat 42°E – 11054 V 30000
Turksat 42°E – 11958 V 27500
Turksat 42°E – 11096 H 30000
Eutelsat 7°E – 10804 V 30000
BISS : 10 00 00 00 00 00 00 00
- TRT Spor 2 HD Turkey
Turksat 42°E – 11958 V 27500
Eutelsat 7°E – 10804 V 30000
- BNT 1 HD Bulgaria
Eutelsat 33°E – 12646 H 13910
- BNT 2 HD Bulgaria
Eutelsat 33°E – 12646 H 13910
- BNT 3 HD Bulgaria
Eutelsat 33°E – 12646 H 13910
- TF1 HD France
Eutelsat 5°W – 11509 H 29500
Eutelsat 5°W – 12732 V 29500
- M6 HD France
Eutelsat 5°W – 11509 H 29500
Eutelsat 5°W – 12732 V 29500
- ERT 1 HD Greece
Hellas Sat 39°E – 12224 H 13381
- ERT 2 HD Greece
Hellas Sat 39°E – 12224 H 13381
- ERT 3 HD Greece
Hellas Sat 39°E – 12224 H 13381
BISS : A1 B2 C3 16 D4 E5 F8 B1
- ANT 1 HD Greece
Eutelsat 3°E – 12702 H 13960
Eutelsat 3°E – 12738 H 15055
وفي حال وجود المزيد من القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 مجاناً، سنقوم بتوفير الترددات الخاصة بها مباشرة لكافة متابعينا عبر المقال، وذلك لضمان المتابعة المجانية لكافة مباريات البطولة، والتي تمتلك مجموعة قنوات بي ان سبورت الحقوق الحصرية لها في منطقة الشرق الأوسط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كافة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 UEFA EURO مجاناً على جميع الأقمار الصناعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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