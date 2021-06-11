نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كافة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 UEFA EURO مجاناً على جميع الأقمار الصناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” مصدر أهتمام وبحث الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم، حيث تنطلق اليوم الجمعة الموافق 11 يونيو أولي مباريات البطولة، والتي تنقل حصرياً في الشرق الأوسط من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت ماكس، وقد تم تأجيل البطولة لهذا العام بدلاً من العام الماضي بسبب انتشار جائحة كورورنا، وتتنافس خلال هذه البطولة مجموعة من المنتخبات الأوروبية الكبري، والذي سيجعل البطولة غاية في القوة والإثارة في ظل وجود الكثير من النجوم داخل صفوف المنتخبات الأوروبية المختلفة، ومن خلال المقال، نقدم لجميع متابعينا جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لأمم أوروبا 2020 مجاناً عبر مختلف الأقمار الصناعية.

القنوات المفتوحة الناقلة لأمم أوروبا 2020 UEFA EURO

ستقام بطولة أوروبا لهذا العام في 11 مدينة أوروبية، حيث ستتنافس الفرق الأوروبية المختلفة المشاركة في البطولة على تحقيق واحد من أهم الألقاب بالنسبة للمنتخبات الأوروبية، وتمتلك البرتغال أخر لقب لهذه البطولة، وذلك خلال عام 2016، كما يعد المنتخب الأسباني، والألماني من أكثر الفرق تتويجاً بقلب هذه البطولة، وذلك بثلاث بطولات لكل فريق، ويقام اليوم افتتاح بطولة يورو 2020 بمواجهة قوية بين إيطالياً وتركيا، والتي ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستكون قناة بي ان ماكس HD 1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد تركيا اليوم بتعليق حفيظ دراجي.

مجموعات بطولة أمم أوروبا 2020

يتواجد 24 فريق خلال بطولة أمم أوروبا لهذا العام، وقد تم تقسيمهم إلي 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، وهي:

المجموعة الأولي: تركيا – ايطاليا – ويلز _ سويسرا

المجموعة الثانية: بلجيكا – روسيا – الدنمارك _ فنلندا

المجموعة الثالثة: هولندا – أوكرانيا – النمسا _ مقدونيا الشمالية

المجموعة الرابعة: انجلترا – كرواتيا – اسكتلندا _ التشيك

المجموعة الخامسة: أسبانيا – بولندا – السويد _ سلوفاكيا

المجموعة السادسة: ألمانيا – فرنسا – البرتغال _ المجر

تردد القنوات المفتوحة الناقلة ليورو 2020

نستعرض لحضراتكم كافة ترددات القنوات المجانية الناقلة لأمم أوروبا 2020 عبر مختلف الأقمار الصناعية المختلفة، والتي يمكن للجميع استقبالها من أجل ضمان متابعة مباريات كأس الأمم الأوروبية، وهي:

ZDF Germany

Astra 19°E – 11362 H 22000

Astra 19°E – 11954 H 27500

Astra 19°E – 11362 H 22000 Astra 19°E – 11954 H 27500 ZDF Info Germany

Astra 19°E – 11347 V 22000

Astra 19°E – 11954 H 27500

Astra 19°E – 11347 V 22000 Astra 19°E – 11954 H 27500 ARD Das Erste Germany

Astra 19°E – 11494 H 22000

Astra 19°E – 11836 H 27500

Astra 19°E – 11494 H 22000 Astra 19°E – 11836 H 27500 TRT 1 HD Turkey

Turksat 42°E – 11054 V 30000

Turksat 42°E – 11958 V 27500

Turksat 42°E – 11096 H 30000

Eutelsat 7°E – 11637 H 30000

Turksat 42°E – 11054 V 30000 Turksat 42°E – 11958 V 27500 Turksat 42°E – 11096 H 30000 Eutelsat 7°E – 11637 H 30000 TRT 2 HD Turkey

Turksat 42°E – 10958 V 6250

Turksat 42°E – 10968 V 7920

Turksat 42°E – 11958 V 27500

Eutelsat 7°E – 10804 V 30000

Turksat 42°E – 10958 V 6250 Turksat 42°E – 10968 V 7920 Turksat 42°E – 11958 V 27500 Eutelsat 7°E – 10804 V 30000 TRT Spor HD Turkey

Turksat 42°E – 11054 V 30000

Turksat 42°E – 11958 V 27500

Turksat 42°E – 11096 H 30000

Eutelsat 7°E – 10804 V 30000

BISS : 10 00 00 00 00 00 00 00

Turksat 42°E – 11054 V 30000 Turksat 42°E – 11958 V 27500 Turksat 42°E – 11096 H 30000 Eutelsat 7°E – 10804 V 30000 BISS : 10 00 00 00 00 00 00 00 TRT Spor 2 HD Turkey

Turksat 42°E – 11958 V 27500

Eutelsat 7°E – 10804 V 30000

Turksat 42°E – 11958 V 27500 Eutelsat 7°E – 10804 V 30000 BNT 1 HD Bulgaria

Eutelsat 33°E – 12646 H 13910

Eutelsat 33°E – 12646 H 13910 BNT 2 HD Bulgaria

Eutelsat 33°E – 12646 H 13910

Eutelsat 33°E – 12646 H 13910 BNT 3 HD Bulgaria

Eutelsat 33°E – 12646 H 13910

Eutelsat 33°E – 12646 H 13910 TF1 HD France

Eutelsat 5°W – 11509 H 29500

Eutelsat 5°W – 12732 V 29500

Eutelsat 5°W – 11509 H 29500 Eutelsat 5°W – 12732 V 29500 M6 HD France

Eutelsat 5°W – 11509 H 29500

Eutelsat 5°W – 12732 V 29500

Eutelsat 5°W – 11509 H 29500 Eutelsat 5°W – 12732 V 29500 ERT 1 HD Greece

Hellas Sat 39°E – 12224 H 13381

Hellas Sat 39°E – 12224 H 13381 ERT 2 HD Greece

Hellas Sat 39°E – 12224 H 13381

Hellas Sat 39°E – 12224 H 13381 ERT 3 HD Greece

Hellas Sat 39°E – 12224 H 13381

BISS : A1 B2 C3 16 D4 E5 F8 B1

Hellas Sat 39°E – 12224 H 13381 BISS : A1 B2 C3 16 D4 E5 F8 B1 ANT 1 HD Greece

Eutelsat 3°E – 12702 H 13960

Eutelsat 3°E – 12738 H 15055

وفي حال وجود المزيد من القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 مجاناً، سنقوم بتوفير الترددات الخاصة بها مباشرة لكافة متابعينا عبر المقال، وذلك لضمان المتابعة المجانية لكافة مباريات البطولة، والتي تمتلك مجموعة قنوات بي ان سبورت الحقوق الحصرية لها في منطقة الشرق الأوسط.