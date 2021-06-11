نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD SPORTS HD-SD الناقلة مباراة الإمارات وأندونيسيا نايل سات في المقال التالي
إشارة بث تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD SPORTS HD-SD الناقلة اليوم مباراة الإمارات وأندونيسيا في إطار مباريات الإياب في الجولة الثامنة من المجموعة “G”، حيث أسفرت مباراة الذهاب عن فوز المنتخب الإماراتي على نظيره الأندونيسي بخمسة أهداف نظيفة، هذا وتُصنف قناة أبو ظبي الرياضية HD ضمن أفضل القنوات الرياضية العربية، هذا ويمكن متابعة أخبار القناة وجدول برامجها من خلال الموقع الرسمي لقنوات أبو ظبي الرياضية، ويجب الإشارة إلى أن قناة أبو ظبي الرياضية تقدم لمتابعيها ومشاهديها كافة البطولات الرياضية المحلية بدولة الإمارات، كما تغطي القناة أهم الأحداث والفاعليات الرياضية العربية والقارية والدولية.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD SPORTS HD-SD الجديد 2021
وتجدر الإشارة إلى أن شبكة وباقة قنوات أبو ظبي تضم بين طياتها العديد من القنوات الرياضية المُتخصصة في الإعلام الرياضي العربي، حيث تشتمل باقة قنوات أبو ظبي على 7 قنوات يمكنها تغطية العديد من البطولات والمباريات في توقيت واحد، وتمتلك الشبكة مجموعات عمل من أفضل المذيعين ومقدمي البرامج والمحللين الرياضيين، وتتسم برامج قنوات أبو ظبي الرياضية بالاحترافية والمهنية فيما تقدمه من برامج.
الصفحات الرسمية لقنوات أبو ظبي الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي
وتجدر الإشارة إلى أن باقة قنوات أبو ظبي الرياضية يغلب عليها البث بصورة مجانية ومفتوحة بدون تشفير، ولذلك اكتسب قنوات أبو ظبي شهرة واسعة، وامتلكت قاعدة جماهيرية واسعة، ونسب مشاهدة متعاظمة ومتنامية، وأصبح لها نصيب وافر من كعكة الإعلام الرياضي العربي، وتعتبر من أكبر منافسي شبكة قنوات بي إن اسبوت الرياضية القطرية، هذا وتقوم قنوات أبو ظبي بالبث المتواصل على مدار 24 ساعة يوميا، أي أن بثها يتواصل بدون توقف أو انقطاع.
ترددات مجموعة قنوات أبوطبي الرياضية على جميع الأقمار الصناعية
|المدار
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|القنوات
|صيغة البث
|7.0W
|نايل سات
|12226
|عمودي
|27500
|3/4
|1,2
|SD
|7.3W
|12467
|افقي
|5/6
|1,2,yas
|HD
|7.0W
|12091
|عمودي
|5/6
|3,4,5,6,edge
|HD
|26.0E
|عرب سات
|11804
|افقي
|3/4
|1HD,2SD,yas SD
|HD,SD
|13.0E
|هوت بيرد
|11747
|افقي
|3/4
|1
|SD
|52.5E
|ياه سات
|11938
|افقي
|8/9
|1,yas
|HD
|12054
|أفقي
|8/9
|1,2
|HD
البطولات والمباريات التي تعرضها قنوات أبو ظبي
- تصفيات كأس أمم أوروبا
- كأس إيطاليا
- نهائي كأس أسبانيا
- الدوري الأمريكي MLS
- كأس البرازيل
- كأس سود أمريكانا
- كأس الليبرتادولابس
- دوري أبطال الكونكاكاف
- المباريات الودية للأندية
- المباريات الدولية الودية
- الدوري البحريني
- الدوري الكويتي
- الدوري الإماراتي
قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة وتردداتها على جميع أقمار البث
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Eutelsat
|12467
|أفقي
|27500
|2/3
|مفتوح
|Nilesat
|12226
|أفقي
|27500
|5/6
|مفتوح
|Hot Bird
|11747
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
|Arabsat
|11804
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
|Intelsat
|11938
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
|Intelsat
|11938
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
- قناة أبو ظبي الرياضية إكسترا
- قناة أبو ظبي الرياضية HD 1
- قناة أبو ظبي الرياضية HD 2
- قناة أبو ظبي الرياضية HD 3
- قناة أبو ظبي الرياضية HD 4
- قناة أبو ظبي الرياضية HD 5
- قناة أبو ظبي الرياضية HD 6
- قناة أبو ظبي الرياضية HD 7
معلومات عامة عن قنوات أبو ظبي الرياضية
|تصنيف القناة
|قناة رياضية
|لك القناةما
|شركة أبوظبي للإعلام
|تاريخ التأسيس
|1969
|تاريخ أول بث
|1969
|صيغة الصورة
|البلد
|الإمارات العربية المتحدة
|اللغة
|
|القنوات الأخوات
|قناة أبوظبي
|المقر الرسمي
|إمارة أبوظبي
|الموقع الرسمي
|الموقع الرسمي
برامج قنوات أبو ظبي الرياضية
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