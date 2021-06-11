تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD SPORTS HD-SD الناقلة مباراة الإمارات وأندونيسيا نايل سات

إشارة بث تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD SPORTS HD-SD الناقلة اليوم مباراة الإمارات وأندونيسيا في إطار مباريات الإياب في الجولة الثامنة من المجموعة “G”، حيث أسفرت مباراة الذهاب عن فوز المنتخب الإماراتي على نظيره الأندونيسي بخمسة أهداف نظيفة، هذا وتُصنف قناة أبو ظبي الرياضية HD ضمن أفضل القنوات الرياضية العربية، هذا ويمكن متابعة أخبار القناة وجدول برامجها من خلال الموقع الرسمي لقنوات أبو ظبي الرياضية، ويجب الإشارة إلى أن قناة أبو ظبي الرياضية تقدم لمتابعيها ومشاهديها كافة البطولات الرياضية المحلية بدولة الإمارات، كما تغطي القناة أهم الأحداث والفاعليات الرياضية العربية والقارية والدولية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD SPORTS HD-SD الجديد 2021

وتجدر الإشارة إلى أن شبكة وباقة قنوات أبو ظبي تضم بين طياتها العديد من القنوات الرياضية المُتخصصة في الإعلام الرياضي العربي، حيث تشتمل باقة قنوات أبو ظبي على 7 قنوات يمكنها تغطية العديد من البطولات والمباريات في توقيت واحد، وتمتلك الشبكة مجموعات عمل من أفضل المذيعين ومقدمي البرامج والمحللين الرياضيين، وتتسم برامج قنوات أبو ظبي الرياضية بالاحترافية والمهنية فيما تقدمه من برامج.

الصفحات الرسمية لقنوات أبو ظبي الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي

وتجدر الإشارة إلى أن باقة قنوات أبو ظبي الرياضية يغلب عليها البث بصورة مجانية ومفتوحة بدون تشفير، ولذلك اكتسب قنوات أبو ظبي شهرة واسعة، وامتلكت قاعدة جماهيرية واسعة، ونسب مشاهدة متعاظمة ومتنامية، وأصبح لها نصيب وافر من كعكة الإعلام الرياضي العربي، وتعتبر من أكبر منافسي شبكة قنوات بي إن اسبوت الرياضية القطرية، هذا وتقوم قنوات أبو ظبي بالبث المتواصل على مدار 24 ساعة يوميا، أي أن بثها يتواصل بدون توقف أو انقطاع.

ترددات مجموعة قنوات أبوطبي الرياضية على جميع الأقمار الصناعية

المدار القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح القنوات صيغة البث 7.0W نايل سات 12226 عمودي 27500 3/4 1,2 SD 7.3W 12467 افقي 5/6 1,2,yas HD 7.0W 12091 عمودي 5/6 3,4,5,6,edge HD 26.0E عرب سات 11804 افقي 3/4 1HD,2SD,yas SD HD,SD 13.0E هوت بيرد 11747 افقي 3/4 1 SD 52.5E ياه سات 11938 افقي 8/9 1,yas HD 12054 أفقي 8/9 1,2 HD

البطولات والمباريات التي تعرضها قنوات أبو ظبي

تصفيات كأس أمم أوروبا

كأس إيطاليا

نهائي كأس أسبانيا

الدوري الأمريكي MLS

كأس البرازيل

كأس سود أمريكانا

كأس الليبرتادولابس



دوري أبطال الكونكاكاف

المباريات الودية للأندية

المباريات الدولية الودية

الدوري البحريني

الدوري الكويتي

الدوري الإماراتي

قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة وتردداتها على جميع أقمار البث

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 12467 أفقي 27500 2/3 مفتوح Nilesat 12226 أفقي 27500 5/6 مفتوح Hot Bird 11747 أفقي 27500 3/4 مفتوح Arabsat 11804 أفقي 27500 3/4 مفتوح Intelsat 11938 أفقي 27500 3/4 مفتوح Intelsat 11938 أفقي 27500 3/4 مفتوح

قناة أبو ظبي الرياضية إكسترا

قناة أبو ظبي الرياضية HD 1

قناة أبو ظبي الرياضية HD 2

قناة أبو ظبي الرياضية HD 3

قناة أبو ظبي الرياضية HD 4

قناة أبو ظبي الرياضية HD 5

قناة أبو ظبي الرياضية HD 6

قناة أبو ظبي الرياضية HD 7

معلومات عامة عن قنوات أبو ظبي الرياضية

تصنيف القناة قناة رياضية لك القناةما شركة أبوظبي للإعلام تاريخ التأسيس 1969 تاريخ أول بث 1969 صيغة الصورة البلد الإمارات العربية المتحدة اللغة اللغة العربية

اللغة الإنجليزية القنوات الأخوات قناة أبوظبي المقر الرسمي إمارة أبوظبي الموقع الرسمي الموقع الرسمي