اليمن يواجه أوزباكستان ضمن التصفيات المزدوجة

اليمن يواجه أوزباكستان ضمن التصفيات المزدوجةيواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم، منتخب أوزباكستان على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، للتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة صنعاء، حيث ستشهدُ المباراة غياب اللاعب عبدالواسع المطري، لاعب خط وسط المنتخب الوطني؛ بسبب الإنذارات.

الجدير ذكره أنّ المنتخب الوطني يحتلُّ المركز الأخير بالمجموعة برصيد خمس نقاط، فيما يأتي المنتخب الأوزبكي الفائز بالجولة الماضية على منتخب فلسطين بخمسة أهداف نظيفة بالمركز الثاني برصيد تسع نقاط، ويقعُ المنتخب الفلسطيني بالمركز الثالث بسبع نقاط، وبنفس الرصيد من النقاط يأتي المنتخب السنغافوري بالمركز الرابع.

ويمتلكُ المنتخب الوطني أملاً ضعيفًا بالتأهل لنهائيات كأس آسيا (الصين 2023) في حال تمكّنَ من حصد النقاط الست للمباراتين المتبقيتين له أمام أوزباكستان غدًا، وأمام فلسطين في الخامس عشر من الشهر الجاري. أما حظوظه في التأهل للمرحلة الثانية من تصفيات قاره آسيا المؤهلة لمونديال (قطر 2022) فقد انتهت تمامًا.