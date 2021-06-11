موعد مباراة عمان وأفغانستان اليوم والقنوات الناقلة

ينتظر الجمهور العماني والعربي المباراة المرتقبة اليوم الجمعة 11 يونيو بين فريقي عمان وأفغانستان، وذلك في التصفيات المقررة للصعود لنهائيات كأس العالم بقطر 2022، والمؤهلة كذاك لنهائيات أمم أسيا 2023 بالصين، هذا ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت سلطنة عمان، من ناحية أخري تتصدر قطر بطولة المجموعة، بينما تأتي عمان في المركز الثاني برصيد 12 نقطة جمعها من 12 مباراة، بينما تأتي الهند في المركز الثالث، وفي جعبتها 6 نقاط، بينما تحتل أفغانستان المركز الرابع برصيد 5 نقاط، ثم تأتي بنجلاديش في ذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة عمان وافغانستان

كانت مباراة الذهاب بين منتخب عمان، ومنتخب أفغانستان قد انتهت بفوز المنتخب العماني بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، لتأتي مباراة العودة والمقرر إقامتها اليوم الجمعة 11 يونيو، كما يدخل المنتخب العماني تلك المباراة، وهو يصارع من أجل اللحاق بالمنتخب القطري صاحب المركز الأول في المجموعة، وصاحب عدد النقاط 22 نقطة ، كما أن المباراة القادمة للمنتخب العماني، سوف تكون أمام نظيره فريق بنجلاديش، والذي يأتي أخر المجموعة برصيد نقطة واحدة، حيث من المقرر أن يخوض المنتخب العماني، المباراة القادمة الثلاثاء 15 يونيو 2021.

بينما منتخب أفغانستان، يخوض تلك المباراة وهو يحتل المركز الرابع، بعدد من النُّقَط تبلغ 5 نقاط جمعها من 6 مباريات، ويلعب الفريق وهو يطمح لاحتلال المركز الثالث في المجموعة، وكان المنتخب العماني قد تعرض لهزيمة أما منتخب قطر بنتيجة 1 – 0، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بينهما بملعب جاسم بن حمد بنادي السد، حيث كانت المباراة، ضمن فاعليات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ولبطولة أمم اسيا.

القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن يستضيف تلك المباراة استاد جاسم بن حمد بنادي السد، وذلك ضمن تصفيات كأس العالم، كما من المنتظر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، كما يتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة عمان الرياضية HD، حيث من المقرر أن تذاع المباراة بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي.