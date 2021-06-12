موعد مباراة المغرب ضد بوركينا فاسو الودية اليوم 2021/06/12 والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

يستقبل ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، موعد مباراة المغرب ضد بوركينا فاسو الودية الدولية، ضمن مباريات المنتخب الوطني المغربي في فترة التوقف الدولي، وتعد المباراة هي المحطة الثانية للمنتخب المغربي بعد مباراة غانا التي فازو بها بنتيجة هدف دون مقابل، سجله اللاعب جواد ياميق من تمريره زياش نجم تشيلسي، المباراة الليلة منقولة عبر شاشة تردد قناة المغربية الرياضية 3 والقناة الأولى المغربية، تقع المغرب في مجموعة تضم ” السودان، غينيا، غينيا بيساو ” في تصفيات كأس العالم بقطر 2022، يسعى وحيد خليلوزيتش في الوقوف على مستويات كل اللاعبين، قبل خوض غمار المنافسات الرسمية حتى يستقر على التشكيل الأمثل الذي يخوض به مباريات المرحلة القادمة وفيما يلي موعد اللقاء والقنوات الناقلة.

موعد مباراة المغرب ضد بوركينا فاسو الودية اليوم

السابعة مساءً بالتوقيت العالمي.

الثامنة بتوقيت : المغرب، تونس، الجزائر.

التاسعة بتوقيت : مصر، ليبيا، دولة السودان.

العاشرة بتوقيت : مكة المكرمة، دولة قطر، البحرين، سوريا، الأردن، اليمن، فلسطين.

الحادية عشر مساءُ : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عٌمان.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة المغرب اليوم

قناة الرياضية المغربية 3 : تردد 11470 أستقطاب عمودي، ترميز 27500، معامل تصحيح 6/5. القناة الأولى المغربية : تردد 10873 أستقطاب عمودي V، ترميز 27500، معامل التصحيح 6/5.

التشكيل المتوقع للمنتخب المغربي اليوم

حراسة المرمى :- منير المحمدي.

خط الدفاع :- رومان سايس، أشرف حكيمي، نايف أكرد، سامي مايي.

خط الوسط :- سفيان مرابط، أدم ماسينا، عادل تاعرابت، سفيان أملاح.

خط الهجوم :- زياش، يوسف النصيري.

تاريخ مواجهات المغرب وبوركينا فاسو

ألتقى المغرب بوركينا فاسو في 8 لقاءات قبل هذا اللقاء، حقق المنتخب المغربي الفوز في 4 مواجهات، وفازت بوركينا فاسو في مباراتين، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، المباراة الليلة هي التاسعة سوف يسعى المنتخبين للفوز بها من أجل تحسين ترتيبه في تصنيف الفيفا القادم.

بطاقة المباراة