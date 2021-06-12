نادي الخابورة يستعد لاستئناف الأنشطة الرياضية

متابعة ـ يحيى بن سالم المعمري:

تصوير / مراد البلوشي

عقدت لجنة شؤون الفرق الأهلية بنادي الخابورة اجتماعها الأول بعد عودة النشاط الرياضي برئاسة راشد بن خميس الحكماني رئيس اللجنة وبحضور حكام الولاية لمناقشة التحضير والاستعداد للاستحقاقات الكروية القادمة والوقوف على الجاهزية الإدارية والفنية والبدنية .

من جانبها كثفت لجنة الحكام برئاسة خليفة القطيطي برنامج عمل تطوير الأداء للحكام المشاركين في بطولتي الكأس والدوري وتم الاتفاق على ضرورة تهيئة الحكام وإعدادهم جيدا قبل انطلاق مسابقات النادي المختلفة ، كما تضمن برنامج العمل إجراء اختبارات عملية للحكام بإشراف عزان القطيطي والمشاركة في تدريبات رفع معدل اللياقة البدنية التي أقيمت بملعب النادي .

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